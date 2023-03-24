Российский вратарь пропустил матч НХЛ из-за рождения сына
Вратарь клуба НХЛ «Торонто» Самсонов пропустил матч с «Флоридой» из-за рождения сына.
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Вратарь клуба НХЛ «Торонто» Самсонов пропустил матч с «Флоридой» из-за рождения сына.
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов пропустил матч регулярного чемпионата с «Флоридой Пантерз» из-за рождения сына.
«Торонто» обыграл в гостях «Флориду» со счетом 6:2.
«Добро пожаловать сыночек, мама с папой всегда будут рядом», — написал Самсонов в Instagram (запрещена в России как экстремистская).
Самсонову 26 лет, в текущем сезоне он провел 36 матчей, выиграв 24 встречи, три из которых провел «на ноль».
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