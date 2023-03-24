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11:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский вратарь пропустил матч НХЛ из-за рождения сына

Вратарь клуба НХЛ «Торонто» Самсонов пропустил матч с «Флоридой» из-за рождения сына.

ТоронтоНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов пропустил матч регулярного чемпионата с «Флоридой Пантерз» из-за рождения сына.

«Торонто» обыграл в гостях «Флориду» со счетом 6:2.

«Добро пожаловать сыночек, мама с папой всегда будут рядом», — написал Самсонов в Instagram (запрещена в России как экстремистская).

Самсонову 26 лет, в текущем сезоне он провел 36 матчей, выиграв 24 встречи, три из которых провел «на ноль».

* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.

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