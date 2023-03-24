Звезды НХЛ отказались от участия в ЛГБТ-акции

«После долгих раздумий, молитв и дискуссий мы приняли решение не надевать форму с ЛГБТ-символикой сегодня вечером. Мы не осуждаем то, как люди предпочитают проживать свою жизнь, и верим, что все люди должны приветствоваться в хоккее во всех аспектах. Мы считаем, что ношение формы с ЛГБТ-символикой идет против наших христианских убеждений», — приводит заявление братьев Стаал журналист Тим Рейнолдс в Twitter.