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11:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Звезды НХЛ отказались от участия в ЛГБТ-акции

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Канадские хоккеисты клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Эрик и Марк Стаал отказались от участия в акции в поддержку секс-меньшинств перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2022

«После долгих раздумий, молитв и дискуссий мы приняли решение не надевать форму с ЛГБТ-символикой сегодня вечером. Мы не осуждаем то, как люди предпочитают проживать свою жизнь, и верим, что все люди должны приветствоваться в хоккее во всех аспектах. Мы считаем, что ношение формы с ЛГБТ-символикой идет против наших христианских убеждений», — приводит заявление братьев Стаал журналист Тим Рейнолдс в Twitter.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский принял участие в акции, выйдя на разминку в свитере команды с радужной символикой.

В январе российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов публично заявил об отказе участвовать в акции в поддержку ЛГБТ перед матчем НХЛ, объяснив свой отказ религиозными мотивами и приверженностью православию. После этого хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» не стали надевать свитеры с символикой в поддержку ЛГБТ на раскатку перед матчем против «Вегас Голден Найтс».

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