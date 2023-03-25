Сорокин пропустил супергол. Канадский новичок забил великолепный лакросс в стиле Свечникова

Знакомьтесь, это Кент Джонсон из «Коламбуса». 20-летний канадский парень, уроженец городка Порт-Муди с населением в 30 тысяч человек неподалеку от Ванкувера. Два года назад он был выбран в первом раунде драфта под очень высоким пятым номером, и в первый сезон после драфта получил 9 матчей в основе «Коламбуса» — ровно столько можно сыграть, чтобы первый год профессионального контракта не вступил в силу.

Нынче дела у него идут совсем иначе. Джонсон сыграл уже 67 матчей, став полноценным игроком основного состава, и его статистике могут позавидовать многие: 14 голов и 22 передачи в 67 матчах. И даже при том, что «Коламбус» уже не претендует на попадание в плей-офф и не особо нуждается в победах, Джонсон остается одним из лучших в команде.

В домашнем для «Синих мундиров» матче против «Айлендерс» Джонсон сотворил настоящую красоту. В середине второго периода при счете 2:2 он сначала попытался, skj выбраться на ближнюю штангу, атакуя по правому флангу, а когда это не удалось, уехал за спину Ильи Сорокина. Россиянин никак не мог ожидать того, что произошло после этого: форвард одним ловким движением положил шайбу на крюк клюшки, и даже не выезжая на уровень линии ворот завел ее в сетку.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FJCHkD75xkw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

За океаном такие голы называют «Мичиганом», и обозреватели стали тут же блистать острословием, глядя на то, что Джонсон два года отыграл за университет штата Мичиган.

«Джонсон забил “Мичиган”, хотя не забивал “Мичиган”, когда играл в Мичигане», — так выразился Крис Питерс из CBS Sports.

«Наверное, это был самый плавный и классный гол, забитый подобным образом. Вероятно, Джонсон запланировал его еще только когда входил в зону. Все было сделано быстро и без пауз», — отметил журналист The Athletic Скотт Уилер.

Удивительно, но именно в этот день подобный гол был впервые зафиксирован за океаном — его автором был Майк Легг, который учился в университете штата Мичиган, по названию которого подобные шайбы и обрели свое название. Ну, а у нас его называют лакроссом, памятуя о схожей с хоккеем игре, или же в честь людей, которые его оформляли — Гранлунда, Свечникова или Зеграса.