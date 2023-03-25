«Колорадо» обыграл «Аризону» в матче НХЛ, Ничушкин сделал две голевые передачи
Российский нападающий был признан третьей звездой встречи.
Российский нападающий был признан третьей звездой встречи.
ТАСС, 25 марта. «Колорадо» дома со счетом 3:1 обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на субботу.
В составе победителей шайбы забросили Натан Маккиннон (13-я минута), Кейл Макар (47), Джей Ти Комфер (52). У «Аризоны» отличился Клэйтон Келлер (19).
Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отдал две результативные передачи и был признан третьей звездой матча. В текущем сезоне игрок набрал 41 очко (14 голов + 27 передач) в 42 играх. Всего в НХЛ Ничушкин провел 447 матчей и набрал 215 очков (85 + 130). В матче против «Аризоны» ворота «Колорадо» защищал Александр Георгиев, который отразил 17 бросков из 18.
В турнирной таблице Центрального дивизиона «Колорадо» с 90 очками в 71 матче занимает третье место, «Аризона» идет седьмой, набрав 66 очков после 73 встреч. В следующем матче команды вновь сыграют друг с другом 26 марта на льду «Аризоны».
В других матчах игрового дня «Баффало» дома победил «Нью-Джерси»(5:4), «Нью-Йорк Айлендерс» в гостях уступил «Коламбусу» (4:5 ОТ). Вратарь нью-йоркской команды Илья Сорокин отразил 22 броска из 27.