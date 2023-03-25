«Колорадо» обыграл «Аризону» в матче НХЛ, Ничушкин сделал две голевые передачи

ТАСС, 25 марта. «Колорадо» дома со счетом 3:1 обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на субботу.

В составе победителей шайбы забросили Натан Маккиннон (13-я минута), Кейл Макар (47), Джей Ти Комфер (52). У «Аризоны» отличился Клэйтон Келлер (19).

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отдал две результативные передачи и был признан третьей звездой матча. В текущем сезоне игрок набрал 41 очко (14 голов + 27 передач) в 42 играх. Всего в НХЛ Ничушкин провел 447 матчей и набрал 215 очков (85 + 130). В матче против «Аризоны» ворота «Колорадо» защищал Александр Георгиев, который отразил 17 бросков из 18.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/N33JBZ45e6A" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице Центрального дивизиона «Колорадо» с 90 очками в 71 матче занимает третье место, «Аризона» идет седьмой, набрав 66 очков после 73 встреч. В следующем матче команды вновь сыграют друг с другом 26 марта на льду «Аризоны».