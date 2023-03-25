Егор Шарангович забросил шайбу, однако «Нью-Джерси» уступил в гостях «Баффало»
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» уступил на выезде «Баффало» — 4:5.
Нью-Джерси
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» уступил на выезде «Баффало» — 4:5.
Белорусский форвард гостей Егор Шарангович забросил на десятой минуте первую шайбу своей команды, сделав счет 1:2.
В общей сложности белорус провел на площадке 11 минут 44 секунды и заработал «+1» по системе «плюс-минус». Баффало — Нью-Джерси — 5:4 (3:2, 2:0, 0:2).