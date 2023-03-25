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16:18 (мск), источник: Прессбол

Егор Шарангович забросил шайбу, однако «Нью-Джерси» уступил в гостях «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» уступил на выезде «Баффало» — 4:5.

Нью-Джерси
БаффалоНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Белорусский форвард гостей Егор Шарангович забросил на десятой минуте первую шайбу своей команды, сделав счет 1:2.

В общей сложности белорус провел на площадке 11 минут 44 секунды и заработал «+1» по системе «плюс-минус». Баффало — Нью-Джерси — 5:4 (3:2, 2:0, 0:2).

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Баффало
5:4
3:2, 2:0, 0:2
Нью-Джерси
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