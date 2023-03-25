«Филадельфия» всухую обыграла «Детройт». Проворов и Замула очков не набрали

На 31-й минуте Киффер Беллоуз вывел «лётчиков» вперёд. Очки за результативные передачи получили Оуэн Типпетт и Скотт Лотон. На 40-й минуте Скотт Лотон после паса Расмуса Ристолайнена удвоил преимущество «Филадельфии». Точку в матче поставил Тайсон Фёрстер, на 59-й минуте с передачи Джоэля Фараби поразивший пустые ворота.