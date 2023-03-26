«Сиэтл» разгромил «Нэшвилл» со счётом 7:2. Тренин завершил матч с полезностью «-4»

За «Нэшвилл» голы забили Тайсон Бэрри и Мэтт Дюшейн. Российский нападающий Яков Тренин провёл на льду 17 минут 1 секунду (третье время среди нападающих «Предаторз») и не отметился результативными действиями при показателе полезности «-4». Егор Афанасьев отыграл 9 минут 22 секунды и не набрал очков при коэффициенте полезности «-1».