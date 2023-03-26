Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Калгари
Сан-Хосе
43
Хоккей. НХЛ
3-й период
Лос-Анджелес
Виннипег
31
Хоккей. НХЛ
02:00
Даллас
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина
Торонто
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Коламбус
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Оттава
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Вегас
Хоккей. НХЛ
05:30
Анахайм
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
25.03
Нэшвилл
Сиэтл
27
Хоккей. НХЛ
25.03
Бостон
Тампа-Бэй
21
Хоккей. НХЛ
25.03
Филадельфия
Детройт
30
Хоккей. КХЛ
25.03
ЦСКА
Локомотив
01
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Ак Барс
Все события
00:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сиэтл» разгромил «Нэшвилл» со счётом 7:2. Тренин завершил матч с полезностью «-4»

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Сиэтл Кракен».

Нэшвилл
СиэтлНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 7:2 (2:0, 1:1, 4:1).

В составе победителей шайбы забросили Даниэль Спронг, Адам Ларссон, Мэтти Бенирс, Джаред Макканн, Оливер Бьёркстранд, а также Ээли Толванен, оформивший дубль.

За «Нэшвилл» голы забили Тайсон Бэрри и Мэтт Дюшейн. Российский нападающий Яков Тренин провёл на льду 17 минут 1 секунду (третье время среди нападающих «Предаторз») и не отметился результативными действиями при показателе полезности «-4». Егор Афанасьев отыграл 9 минут 22 секунды и не набрал очков при коэффициенте полезности «-1».

Отметим, что к 43-й минуте «хищники» уступали со счётом 2:3.

Читайте также
Нэшвилл
2:7
0:2, 1:1, 1:4
Сиэтл
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Футбол сборной ниже всякой критики. Отношение Карпина вызывает вопросы
В Греции раскритиковали новую форму сборной за узор, напоминающий свастику
Фоторепортажи
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь