«Рейнджерс» обыграли «Флориду», Бобровский отразил 38 бросков
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась со счетом 4:3 (0:2, 2:0, 2:1) в пользу гостей. В составе «синерубашечников» шайбы забросили Каапо Какко (29-я минута), Алексис Лафренье (39), Патрик Кейн (42) и Филип Хитил (47). У «Флориды» дубль оформил Александр Барков (10, 47), еще одним голом отметился Райан Ломберг (15).
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин нанес два броска в створ ворот и очков не набрал. Форвард «синерубашечников» Владимир Тарасенко отличился одним блокшотом. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 38 бросков из 42.
В других матчах дня «Миннесота Уайлд» без Кирилла Капризова обыграла «Чикаго Блэкхокс» Никиты Зайцева (3:1), а хоккеисты «Баффало Сейбрз» благодаря передаче Ильи Любушкина одолели «Нью-Йорк Айлендерс» (2:0), голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 33 броска из 34.