«Рейнджерс» обыграли «Флориду», Бобровский отразил 38 бросков

Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась со счетом 4:3 (0:2, 2:0, 2:1) в пользу гостей. В составе «синерубашечников» шайбы забросили Каапо Какко (29-я минута), Алексис Лафренье (39), Патрик Кейн (42) и Филип Хитил (47). У «Флориды» дубль оформил Александр Барков (10, 47), еще одним голом отметился Райан Ломберг (15).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/wIHN2D5zMFM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин нанес два броска в створ ворот и очков не набрал. Форвард «синерубашечников» Владимир Тарасенко отличился одним блокшотом. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 38 бросков из 42.