Текущие события
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Ак Барс
13
Хоккей. НХЛ
05:30
Анахайм
Сент-Луис
36
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Вегас
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
22:00
Аризона
Колорадо
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Вашингтон
43
Хоккей. НХЛ
02:00
Даллас
Ванкувер
13
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина
Торонто
53
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Коламбус
82
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Оттава
53
Хоккей. НХЛ
25.03
Калгари
Сан-Хосе
53
Хоккей. НХЛ
25.03
Лос-Анджелес
Виннипег
41
Все события
12:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рейнджерс» обыграли «Флориду», Бобровский отразил 38 бросков

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Рейнджерс
ФлоридаНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась со счетом 4:3 (0:2, 2:0, 2:1) в пользу гостей. В составе «синерубашечников» шайбы забросили Каапо Какко (29-я минута), Алексис Лафренье (39), Патрик Кейн (42) и Филип Хитил (47). У «Флориды» дубль оформил Александр Барков (10, 47), еще одним голом отметился Райан Ломберг (15).

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин нанес два броска в створ ворот и очков не набрал. Форвард «синерубашечников» Владимир Тарасенко отличился одним блокшотом. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 38 бросков из 42.

В других матчах дня «Миннесота Уайлд» без Кирилла Капризова обыграла «Чикаго Блэкхокс» Никиты Зайцева (3:1), а хоккеисты «Баффало Сейбрз» благодаря передаче Ильи Любушкина одолели «Нью-Йорк Айлендерс» (2:0), голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 33 броска из 34.

Флорида
3:4
2:0, 0:2, 1:2
Рейнджерс
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Шрамы останутся: Трусову назначили изгоем
Худший спортсмен в истории? Американец стал мемом из-за 276 поражений
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь