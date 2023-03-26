Малкин оставил Овечкина без Кубка Стэнли? Гол Джино — похороны «Вашингтона»

Источник: НХЛ

Противостояние «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз» давно стало самой настоящей классикой современного хоккея. По накалу баталии «пингвинов» со «столичными» сравнимы с полноценными дерби, а их сражения в плей-офф и вовсе собирали у экранов поклонников лучшего вида спорта с клюшкой и шайбой со всего земного шара.

Однако в последнее время огонь в очных матчах двух, казалось, непримиримых соперников постепенно поугас. Даже Сидни Кросби и Александр Овечкин, чья история противостояния уже является отдельной главой в бесконечной эпопее НХЛ, после долгих лет жесткой и в некоторых моментах жестокой дуэли стали близкими друзьями. Совсем недавно два главных антагониста в современной истории лиги выступили с показательным совместным номером на последнем Матче звезд во Флориде. А накануне очередной очной встречи игроки «Питтсбурга» и «Вашингтона» и вовсе провели общий ужин. Речь, правда, касается только русскоязычных хоккеистов обеих команд: семья Евгения Малкина пригласила к себе в гости своих соотечественников из стана «столичных» Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Александра Алексеева, а также белоруса Алексея Протаса.

Кому-то такой ход может показаться обыденным: «Все свои ведь, а потому какая разница, за какие клубы они выступают?» Тем не менее подобные встречи не являются регулярными. Еще одним показателем взаимного уважения стали мероприятия, которые случились непосредственно во время сегодняшнего матча. Еще при объявлении составов болельщики «Питтсбурга» на своей арене устроили овации Овечкину, когда диктор объявил его фамилию, а позднее в ходе одного из мини-перерывов в первом периоде «Пингвинз» и вовсе поздравили Александра с его историческим достижением — выходом россиянина на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории чемпионатов НХЛ.

Фанаты «пингвинов», которые в сравнительно недавнем прошлом ненавидели Овечкина, теперь одарили его своими аплодисментами. Сам же Ови лично поздравил Сидни Кросби, которого также во время первого периода чествовали по поводу 11-го сезона канадца с 30 голами и более.

Впрочем, со стартовым вбрасыванием про дружбу все забыли. И это легко объяснимо: обе команды ведут ожесточенную борьбу за место в плей-офф, и кому-то из них путевки в путешествие за Кубком Стэнли точно не хватит. И если «Питтсбург» находится в относительно перспективном положении, то «Вашингтон» из-за провальной серии на финише «регулярки» довел ситуацию до критической. Потому и борьба на площадке «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» получилась острой и агрессивной — когда каждая победа на вес золота, мыслей о личном принципиальном противостоянии даже не возникает.

«Кэпиталз» выиграли дебют и на старте выглядели опаснее, в других некоторых моментах «столичные» также действовали предпочтительнее. Отличный момент для гола имел в том числе Александр Овечкин, но выход один в ноль российский снайпер не реализовал — голкипер «Питтсбурга» Кейси Десмит замысел капитана «Вашингтона» разгадал. Он же совершил потрясающий сейв после вантаймера Джона Карлсона, которому ассистировал Овечкин.

«Пингвинз» же своими моментами распорядились грамотно. Причем эти моменты «Кэпиталз» подарили принципиальному сопернику сами вместе. Сначала Райан Пилинг наказал гостей за грубую ошибку в передаче. Двумя минутами спустя Чад Руведел завершил практически аналогичный контрвыпад «пингвинов», а в самом начале третьего дебюта Джейк Гюнцель установил счет 3:0, воспользовавшись очередным провалом защитников «Кэпс».

Однако даже при таком преимуществе «Пенс» исход матча не был предрешен. По ходу текущего сезона команда Майка Салливана не раз теряла игру из-под своего контроля и упускала верные победы. Так едва не произошло и в сегодняшнем сумасшедшем матче. Чуть более чем за 10 минут третьего периода «Вашингтон» отыграл все три шайбы!

Сначала Евгений Кузнецов после осечки Криса Летанга протащил шайбу до дальнего борта и выдал идеальную передачу из-за ворот на Тома Уилсона. Тому оставалось попасть менее чем с метра.

Затем Александр Овечкин посетил свой любимый офис и зарядил оттуда фирменную пушку при игре в большинстве, забросив-таки уже 822-ю шайбу в чемпионатах НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки — всего 72 гола!

Ну, а следом отличился Дилан Строум, сравнявший счет за две с лишним минуты до конца основного времени. Казалось, что овертайма не миновать, но у Евгения Малкина нашелся свой аргумент против данного сценария. Российский суперфорвард «Питтсбурга» до сих пор отличался в игре лишь несколько агрессивным поведением, постоянными стычками с соперниками и иными нестандартными действиями. Но в ответственный момент показал мастер-класс. Джино на скорости убежал в контратаку и великолепным кистевым броском «прошил» голкипера «Вашингтона». Эмоции Евгения и всего «Питтсбурга» словами не описать — на это надо смотреть. Даже Сидни Кросби радовался словно ребенок!

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7TexzHKEkPU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

4:3 — «Питтсбург» не просто одержал важную победу над принципиальным соперником, но и заработал ключевые два очка в борьбе за попадание в плей-офф. «Вашингтон» же практически лишился шансов на участие в розыгрыше Кубка Стэнли. Пока только формально, но скоро это случится и фактически.