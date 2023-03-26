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11:39 (мск), источник: ТАСС

Александр Овечкин забросил 822-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки осталось 72 гола

Форвард «Вашингтона» отметился голом в матче против «Питтсбурга» и набрал очки в седьмом матче подряд.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 26 марта. «Питтсбург» со счетом 4:3 дома победил «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в воскресенье.

Заброшенными шайбами в составе хозяев отличились Райан Полинг (31-я минута), Чед Раведел (33), Джейк Гюнцель (41) и Евгений Малкин (59). У «Вашингтона» голами отметились Том Уилсон (46), Александр Овечкин (54) и Дилан Строум (58).

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Овечкин забросил 822-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, лидером является канадец Уэйн Гретцки (894). Форвард «Вашингтона» отметился результативными действиями в седьмом матче подряд, всего на его счету в нынешнем сезоне 72 очка (42 шайбы + 30 передач). Его партнер по команде Евгений Кузнецов отметился результативной передачей и набрал 53-е очко (12+41) в сезоне. Нападающий «Питтсбурга» Малкин забросил свою 25-ю шайбу в сезоне, всего на счету 36-летнего россиянина 75 очков (25+50).

«Вашингтон» занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 76 очков в 74 матчах. У «Питтсбурга», занимающего пятую строчку в таблице, 82 очка в 73 играх.

В следующем матче «Вашингтон» примет «Нью-Йорк Айлендерс» 30 марта, «Питтсбург» на выезде встретится с «Детройтом» 29 марта.

«Нью-Джерси» вышел в плей-офф впервые за 5 лет

В других матчах игрового дня «Нью-Джерси» дома победил «Оттаву» (5:3), подопечные Линди Раффа набрали 100 очков в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата и досрочно обеспечили себе место в плей-офф. «Нью-Джерси» впервые с 2018 года будет бороться за Кубок Стэнли, ранее команда трижды выигрывала трофей (1995, 2000, 2003). «Нью-Йорк Рейджерс» на выезде победил «Флориду» (4:3), форвард клуба из Нью-Йорка Патрик Кейн забросил 450-ю шайбу в карьере и стал шестым активным игроком НХЛ, кто достиг этой планки. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 38 из 42 бросков.

«Нью-Йорк Айлендерс» дома уступил «Баффало» (0:2), российский защитник победившей команды Илья Любушкин отметился результативной передачей, голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 33 броска из 34. «Миннесота» дома обыграла «Чикаго» (3:1), «Ванкувер» на выезде победил «Даллас» (3:1), форвард канадской команды Андрей Кузьменко сделал голевой пас. «Каролина» обыграла дома «Торонто» (5:3), голкипер хозяев Петр Кочетков отразил 41 бросок из 44.

«Монреаль» дома победил «Коламбус» (8:2), форвард проигравшей команды Кирилл Марченко отметился голом. «Вегас» на выезде обыграл «Эдмонтон» (4:3 ОТ), форвард гостей Иван Барбашев сделал результативный пас, его партнер нападающий Павел Дорофеев отметился голом. «Сент-Луис» на выезде обыграл «Анахайм» (6:3).

Питтсбург
4:3
0:0, 2:0, 2:3
Вашингтон
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