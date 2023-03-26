«Было много драмы». Малкин отменил спасение команды Овечкина

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Новая серия принципиального противостояния «Пингвинз» и «Кэпиталз» имела большое значение для соперников в гонке за плей-офф. Провалы в результатах могут впервые за долгое время оставить обе постаревшие чемпионские команды за пределами кубковой восьмерки Восточной конференции. И если шансы «Столичных» этой весной все более призрачные, «Пингвины» улучшили положение в борьбе за «уайлд кард». Вашингтонцы остаются аутсайдерами среди шести претендентов на два места, пенсильванцы и «Айлендерс» имеют небольшой отрыв от «Флориды» с остальными.

«Питтсбург» на своем льду повел после получаса игры и убежал вперед — 3:0 в начале третьего периода, «Вашингтону» удалось вернуться — Кейси Десмит все-таки пропустил после нескольких эффектных сейвов. Евгений Кузнецов организовал гол Тома Уилсона в формате «четыре на четыре», когда друг за другом удалились Александр Овечкин и Евгений Малкин. Сам Овечкин после нескольких упущенных шансов забросил фирменную шайбу из своего офиса в большинстве. А Малкин стал первой звездой вечера: обокрал Энтони Манту, переиграл Дарси Кемпера и установил окончательный счет за минуту и 20 секунд до сирены — 4:3.

37-летний Овечкин забил в четвертом матче подряд, у него 42 гола и 72 очка в 68 матчах регулярного чемпионата. Александр в 72 голах от снайперского рекорда Уэйна Гретцки — 822 против 894, а еще рекордсмен по шайбам в большинстве всего в шаге от 300 шайб при реализации численного преимущества.

36-летний Малкин забил 25-й гол в регулярке, у него 75 очков в 73 матчах. Джино провел 81-ю победную шайбу в карьере в НХЛ. Красивое завершение важного матча, накануне которого он собрал на обед в своем доме всех россиян из «Вашингтона».

«Такую игру было бы приятно забрать»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт оценил стремление игроков выбраться из непростой ситуации.

«Думаю, все ребята расстроены. Соперник здорово воспользовался шансами, повел во втором периоде, хотя считаю, что он был едва ли не лучшим для нас. Парни играли усердно, старались создавать и имели достаточно моментов, — сказал Лавиолетт. — Игра переворачивалась очень быстро, все менялось стремительно. Думаю, мы проделали прекрасную работу, сохраняя фокус в попытке отыграться. И очень обидно, что когда мы сравняли счет, все закончилось не в нашу пользу».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/JjXVxIG4o1A" title="NHL Highlights | Capitals vs. Penguins - March 25, 2023" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Это тяжело. Это была напряженная игра, которую было бы приятно забрать. Но всякое случается, больше и добавить нечего, — сказал Уилсон. — У нас еще есть пара игр с “Айлендерс”. Здесь не будет никакого иного выхода. Думаю, у нас подобный настрой в последний месяц или около того. Мы просто стараемся отрабатывать так, как только можем, а потом посмотрим, что произойдет. Сейчас это не меняется. Очевидно, это была большая игра, но теперь оставляем ее позади. Нужно быть готовыми к игре за наши жизни. Каждое очко имеет значение».

«Это непросто, — сказал Ти Джей Оши. — Мы просто не были достаточно хороши 60 минут против хорошего соперника. Сегодня все сложилось немного против нас, нам не удавалось найти свою игру до того момента, пока не стало слишком поздно».

«Малкин проявляет себя с лучшей стороны, когда ставки высоки»

Главный тренер «Питтсбурга» Майкл Салливан оценил иронию хоккея, отдельно ответил на вопрос о первой звезде вечера.

«Игры была наполнена эмоциями. В ней были моменты, когда думал, что мы реально хороши. Были некоторые моменты, когда не очень. И самая главная вещь, особенно в это время года, что мы вышли из матча с двумя очками, — сказал Салливан. — Что ж, это не самая безупречная наша игра за последнее время. Думаю, как команда мы за это время показали много хорошего хоккея, но не были достаточно вознаграждены. Забавно, как работает игра. В этом матче были отрезки, когда одна из команд делала что-то очень здорово, а что-то нет. И считаю, поэтому в результате эмоциональные повороты, качели в счете».

«Да, я так думаю, что это говорит о его характере, — ответил тренер на вопрос о победном голе Малкина как реакции на удаление перед первой шайбой соперника. — Он очень конкурентоспособный парень. И вы знаете, как сильно он заботится о “Пингвинз” и способности команды быть успешной. Думаю, он воспринимает все это как личное. Он просто ультра-конкурентоспособный парень. Он делает такие вещи с шайбой, особенно в атаке, на которые многие просто не способны. Также есть моменты в игре без шайбы, которые нужны от него команде. Но одна вещь мне в нем всегда нравится — это фактор заботы, его соревновательный уровень. Этот уровень зашкаливает, вот что мне нравится. Обычно, когда ставки высоки, он проявляет себя с лучшей стороны. Очевидно, он провел важнейший гол в решающий момент. Мы рады за него, мы в восторге от нашей команды».

«Конечно, хотелось бы сыграть немного чище в третьем периоде, но ведь поэтому у нас есть звездные игроки, — сказал Десмит, который после ряда спасений во втором периоде сорвал овацию со скандированием своего имени. — Джино здорово сыграл в нужный нам момент. И так интереснее для болельщиков, но предпочел бы обойтись без подобного в следующий раз».

«Надеюсь, это последний матч, когда мы так сыграли»

Малкин после матча много говорил о настоящем хоккее «Питтсбурга» и своем любимом решении при выходе один на один в моменте с победным голом.

«И снова… Мы вели 3:0, должны были лучше играть в третьем периоде, но опять было много драмы, — сказал Джино североамериканским журналистам. — Мой гол — я просто постарался сделать все как можно лучше. В предыдущей игре у меня был выход два в одного, пытался бросить вратарю под блином и не попал, а теперь наконец-то забил. Это определенно придает мне уверенности. Очень важный гол для меня, два очка для команды. Знаете, в целом мы хорошо играли, но немного упустили какой-то момент, нам забили один, два… Мы дали сопернику играть в большинстве, нам требовалось действовать лучше в третьем периоде. Знаем, что сейчас каждое очко очень значимо. “Флорида” и “Айлендерс” потерпели поражения. Мы очень старались, все блокировали броски, играли очень хорошо и все же победили, чему я рад».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7TexzHKEkPU" title="Evgeni Malkin Comes Up With A Clutch Steal And Puts The Penguins On Top In The Game's Final Minutes" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«В таких ситуациях, из такой позиции всегда смотрю вратарю на блин, — ответ россиянина на вопрос о победном голе. — Думаю, это мой лучший бросок. Когда я чуть двигаюсь в сторону — вратарь перемещается, ему тяжело отразить такой бросок под блин. Это вроде как работает. Да, в прошлой игре постарался сделать в выходе с Закером то же самое движение, но не сработало. Думаю, некоторые вратари знают, как я бросаю в такой ситуации. Но я всегда стараюсь так бросить в подобных моментах. И рад, что сегодня получилось попасть».

«Знаете, во многих играх, когда ведем в два или три гола, начинаем выжидать, — сказал также центрфорвард. — Два периода сегодня играли хорошо, правильно действовали в атаке, старались и оказывали давление. А в третьем периоде, возможно, стали думать о том, как нам нужна победа, набранные очки, дали сопернику слишком много льда, стали слишком откатываться назад, оставаться на своей синей линии и выжидать. Полагаю, мы просто должны играть в свой хоккей, ничего не меняя, разве что не в последние пять минут, но не весь третий период. Надеюсь, это последний матч, когда мы так сыграли. Но снова — мы играли с хорошей командой. Соперник реализовал большинство, забил в игре “четыре на четыре”. Надеюсь, болельщикам понравилась такая игра, даже уверен».

«Да, думаю, наша игра — это всегда агрессивно, давление, больше в зоне атаки. Это наш хоккей, — резюме Малкина. — Считаю, мы не так хороши в выжидающей игре, когда откатываемся за красную линию, уходим обороняться в свою зону. Мое мнение: мы должны действовать более агрессивно весь матч».

Теперь «Питтсбург» с Малкиным в семи матчах постарается закончить гонку за одной из двух «уайлд кард» от Востока. Для «Вашингтона» в восьми оставшихся играх актуальнее может оказаться гонка Овечкина за восемью шайбами с выходом на рекорд по сезонам с 50 голами.