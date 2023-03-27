«Колорадо» обыграл «Аризону» в НХЛ. Ничушкин забросил шайбу и реализовал победный буллит

ТАСС, 27 марта. «Колорадо» со счетом 4:3 после серии буллитов обыграл «Аризону» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Микко Рантанен (30-я минута), Боуэн Байрэм (31) и Валерий Ничушкин (54). У проигравших отличились Матиас Маччелли (51), Кристиан Фишер (52) и Клэйтон Келлер (56). В серии послематчевых буллитов команды исполнили по семь бросков, единственную попытку в ней реализовал Ничушкин. Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 27 бросков из 30.

Ничушкин забросил 15-ю шайбу в 43 матчах регулярного чемпионата. Также на его счету 27 результативных передач. Форвард показал второй результат по количеству шайб в одном регулярном чемпионате за время выступления в НХЛ. В прошлом сезоне россиянин отметился 25 заброшенными шайбами.