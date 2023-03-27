В Америке смакуют шедевр от русского хоккеиста! Ничушкин изящно разобрался с вратарем на буллите

Начало нынешнего сезона получилось для форварда «Колорадо» Валерия Ниучшкина максимально неудачным. Судите сами:

C 12 по 25 октября россиянин выдал мощную результативную серию, набрав в 7 играх 12 очков. Следом случились травма ноги и операция.

9 декабря Валерий вернулся на лед и провел 8 матчей, в которых набрал 4 очка. В этот момент пришлось отправиться в список травмированных из-за обострения предыдущей травмы.

16 января Ничушкин снова совершил камбэк, сыграл в 7 встречах и набрав 2 балла («Эвеланш» одержали 7 побед). Но уже 26 января он снова оказался вне состава по состоянию здоровья.

Такие неприятности могли сломать любого хоккеиста, но не воспитанника челябинского хоккея — слишком уж много трудностей он пережил за свою карьеру. Вот и на этот раз нападающий переждал период глобального невезения, полноценно вернулся на лед и в середине февраля по-настоящему расцвел. Если взять отрезок с 17 февраля (когда у Ничушкина начался подъем) по 27 марта, то Валерий по количеству набранных очков уступает только одному российскому коллеге — Никите Кучерову, опережая при этом Евгения Малкина, Артемия Панарина, Александра Овечкина и всех остальных.

Очередной топовый матч уральский самородок выдал в ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени. В игре с «Аризоной» он сначала отметился заброшенной шайбой за 7 минут до финальной сирены — здесь обязательно нужно отметить голевой пас Микко Рантанена.

Гол вполне мог стать победным, но «Койотис» усилиями Клэйтона Келлера отыгрались уже через 2 с половиной минуты. Впрочем, «Колорадо» все равно взял свое — в серии буллитов. Первые 13 (!!!) попыток в ней оказались неудачными, а затем на лед вышел Ничушкин, сотворил шедевр и забрал себе звание первой звезды встречи. Вот он главный хайлайт игрового дня, который уже вовсю смакуют за океаном!

Биг Вэл набрал 10 очков в последних 9 матчах, «Колорадо» на этом отрезке одержал 8 побед. Те, кто хотел списать этих парней, явно поторопились — через несколько дней они пойдут за второй серебряной чашкой подряд.