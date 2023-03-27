Российский нападающий «Ванкувера» Кузьменко набрал очки в третьем матче НХЛ подряд

ТАСС, 27 марта. «Ванкувер» со счетом 4:2 в гостях победил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в понедельник.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 27, 27.03.2023, 1:00 Чикаго 2 Ванкувер 4

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Филлип Ди Джузеппе (40-я минута), Элиас Петтерссон (53, 54), Брок Босер (59). У «Чикаго» отличились Коннор Мерфи (17) и Лукас Райхель (59).

Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко отдал две результативные передачи и был признан второй звездой матча. Он набрал очки в третьем матче подряд. Всего в нынешнем сезоне на счету россиянина 66 очков (35 шайб + 31 передача) в 72 играх.

«Ванкувер» одержал третью победу подряд и занимает шестое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 73 очка в 73 матчах. «Чикаго» проиграл пятую встречу кряду и располагается на восьмом месте в таблице Центрального дивизиона, на счету команды 54 очка в 73 играх. В следующем матче «Ванкувер» на выезде сыграет с «Сент-Луисом» 29 марта, «Чикаго» в этот же день примет «Даллас».

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 27, 27.03.2023, 0:00 Каролина 3 Бостон 4 Б

В других матчах игрового дня «Торонто» на выезде обыграл «Нэшвилл» (3:2), «Бостон» в гостях обыграл «Каролину» (4:3 — после серии буллитов), в составе победителей результативной передачей отметился российский защитник Дмитрий Орлов.

26-летний чешский нападающий «Бостона» Давид Пастарняк оформил дубль, он забросил 51 шайбу в нынешнем розыгрыше и стал шестым игроком в истории клуба, преодолевшим планку в 50 голов за один сезон.