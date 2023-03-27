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10:37 (мск), источник: ТАСС

Российский нападающий «Ванкувера» Кузьменко набрал очки в третьем матче НХЛ подряд

Форвард отметился двумя результативными передачами в игре против «Чикаго».

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Источник: AP 2022

ТАСС, 27 марта. «Ванкувер» со счетом 4:2 в гостях победил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в понедельник.

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Неделя 27, 27.03.2023, 1:00

Чикаго2Ванкувер4

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Филлип Ди Джузеппе (40-я минута), Элиас Петтерссон (53, 54), Брок Босер (59). У «Чикаго» отличились Коннор Мерфи (17) и Лукас Райхель (59).

Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко отдал две результативные передачи и был признан второй звездой матча. Он набрал очки в третьем матче подряд. Всего в нынешнем сезоне на счету россиянина 66 очков (35 шайб + 31 передача) в 72 играх.

«Ванкувер» одержал третью победу подряд и занимает шестое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 73 очка в 73 матчах. «Чикаго» проиграл пятую встречу кряду и располагается на восьмом месте в таблице Центрального дивизиона, на счету команды 54 очка в 73 играх. В следующем матче «Ванкувер» на выезде сыграет с «Сент-Луисом» 29 марта, «Чикаго» в этот же день примет «Даллас».

Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 27, 27.03.2023, 0:00

Каролина3Бостон4Б

В других матчах игрового дня «Торонто» на выезде обыграл «Нэшвилл» (3:2), «Бостон» в гостях обыграл «Каролину» (4:3 — после серии буллитов), в составе победителей результативной передачей отметился российский защитник Дмитрий Орлов.

26-летний чешский нападающий «Бостона» Давид Пастарняк оформил дубль, он забросил 51 шайбу в нынешнем розыгрыше и стал шестым игроком в истории клуба, преодолевшим планку в 50 голов за один сезон.

Пастарняк присоединился к Филу Эспозито (5 сезонов с 50 и более шайбами), Кэму Нили (3 сезона), Кену Ходжу (1), Рику Миддлтону и Джонни Бьюсику (1).

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Нэшвилл
2:3
0:1, 0:1, 2:1
Торонто
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