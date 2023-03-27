Нападающий «Сент-Луиса» Бучневич набрал два очка в матче НХЛ с «Лос-Анджелесом»
Результативной передачей в составе команды из Лос-Анджелеса отметился российский защитник Владислав Гавриков.
Результативной передачей в составе команды из Лос-Анджелеса отметился российский защитник Владислав Гавриков.
ТАСС, 27 марта. «Лос-Анджелес» дома со счетом 7:6 победил «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в понедельник.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Виктор Арвидссон (1-я и 15-я минуты), Алекс Аяфалло (3), Адриан Кемпе (8, 45), Тревор Мур (17), Дрю Даути (49). У «Сент-Луиса» отличились Брэндон Саад (9), Джастин Фолк (24), Павел Бучневич (37), Джордан Кайру (38, 60), Каспери Капанен (49). Российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков отметился результативной передачей.
Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич также записал на свой счет результативную передачу. В нынешнем сезоне россиянин набрал 64 очка (24 шайбы + 40 передач) в 58 играх. Бучневич стал пятым за последние 20 лет хоккеистом «Сент-Луиса», достигшим отметки в 40 передач за сезон, ранее это удавалось Роберту Томасу, Райану О’Рейли, Дугласу Уэйту и Паволу Демитре.
«Лос-Анджелес» одержал третью победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 96 очков в 73 матчах. «Сент-Луис» занимает шестое место в таблице Центрального дивизиона с 72 очками в 73 матчах. В следующем матче «Лос-Анджелес» на выезде сыграет с «Калгари» 29 марта, «Сент-Луис» в этот же день примет «Ванкувер».