Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Сент-Луис
76
Хоккей. НХЛ
28.03
Баффало
Монреаль
Хоккей. НХЛ
28.03
Оттава
Флорида
Хоккей. НХЛ
28.03
Айлендерс
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
01:00
Нэшвилл
Торонто
23
Хоккей. НХЛ
01:00
Чикаго
Ванкувер
24
Все события
10:43 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Сент-Луиса» Бучневич набрал два очка в матче НХЛ с «Лос-Анджелесом»

Результативной передачей в составе команды из Лос-Анджелеса отметился российский защитник Владислав Гавриков.

Лос-Анджелес
Сент-ЛуисНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 27 марта. «Лос-Анджелес» дома со счетом 7:6 победил «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в понедельник.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Виктор Арвидссон (1-я и 15-я минуты), Алекс Аяфалло (3), Адриан Кемпе (8, 45), Тревор Мур (17), Дрю Даути (49). У «Сент-Луиса» отличились Брэндон Саад (9), Джастин Фолк (24), Павел Бучневич (37), Джордан Кайру (38, 60), Каспери Капанен (49). Российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков отметился результативной передачей.

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич также записал на свой счет результативную передачу. В нынешнем сезоне россиянин набрал 64 очка (24 шайбы + 40 передач) в 58 играх. Бучневич стал пятым за последние 20 лет хоккеистом «Сент-Луиса», достигшим отметки в 40 передач за сезон, ранее это удавалось Роберту Томасу, Райану О’Рейли, Дугласу Уэйту и Паволу Демитре.

«Лос-Анджелес» одержал третью победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 96 очков в 73 матчах. «Сент-Луис» занимает шестое место в таблице Центрального дивизиона с 72 очками в 73 матчах. В следующем матче «Лос-Анджелес» на выезде сыграет с «Калгари» 29 марта, «Сент-Луис» в этот же день примет «Ванкувер».

Читайте также
Лос-Анджелес
7:6
5:1, 0:3, 2:2
Сент-Луис
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 После шестиминутной разминки на нее нахлынуло что-то. Она вышла и заплакала: "Я не могу здесь кататься"
"Он потом приехал на эту базу, посмотрел и сказал: "Теперь понимаю, почему Советский Союз выиграл"
Фоторепортажи
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь