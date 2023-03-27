Любушкин отказался участвовать в акции «Баффало» в поддержку ЛГБТ

Встреча пройдет 27 марта на льду «Баффало». В рамках акции хозяева должны выйти на предматчевую разминку в свитерах с радужной символикой. Любушкин пропустит раскатку, однако сыграет в матче. Ранее СМИ сообщали, что клубы НХЛ опасаются, что их российские игроки участием в подобных акциях могут нарушить закон РФ о запрете пропаганды ЛГБТ, который был подписан в декабре 2022 года.

«Я не думаю, что как американец способен понять психологические решения, через которые он проходит, и психологическое бремя, которое он несет. Мы поддерживаем Буша (прозвище Любушкина). Мы хотим убедиться, что ему комфортно, и мы уважаем его решения. Я думаю, что осуждать его, не пытаясь понять все масштабы его решения, было бы неразумно», — поддержал Любушкина его одноклубник Кайл Окпосо.

Ранее в январе российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов публично отказался надевать специальный свитер с обозначениями в поддержку ЛГБТ перед матчем НХЛ, объяснив свой отказ религиозными убеждениями. Позже от свитеров с радужными логотипами отказались «Нью-Йорк Рейнджерс», «Миннесота» и «Чикаго», за которые также выступают российские хоккеисты.