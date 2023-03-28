«Нью-Йорк Рейнджерс» и «Торонто» досрочно вышли в плей-офф НХЛ
Ранее путевку на эту стадию турнира оформили «Бостон», «Нью-Джерси» и «Каролина».
ТАСС, 28 марта. «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 5:1 победил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Нью-Йорке во вторник.
Заброшенными шайбами в составе «Айлендерс» отметились Пьер Энгвалль (8-я минута), Кайл Палмьери (35, 56), Бо Хорват (59) и Зак Паризе (60), у «Нью-Джерси» отличился Эрик Хаула (27). Российский вратарь хозяев Илья Сорокин отразил 30 бросков из 31 и был признан второй звездой матча.
В турнирной таблице Столичного дивизиона «Нью-Джерси» со 100 очками в 74 матчах занимает второе место, «Айлендерс» располагаются на четвертой позиции, набрав 85 очков в 75 встречах. В следующем матче «Нью-Джерси» примет «Нью-Йорк Рейнджерс» 31 марта, «Айлендерс» днем ранее на выезде встретится с «Вашингтоном».
В других матчах игрового дня «Баффало» дома уступило «Монреалю» (3:4 — после серии буллитов), «Сиэтл» на выезде проиграл «Миннесоте» (1:5). «Оттава» дома победила «Флориду» (5:2), голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 22 броска из 26.
По результатам игр «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Торонто» досрочно вышли в плей-офф НХЛ, у американского клуба по итогам 73 матчей 96 очков, у канадского — 97. В клубе из Нью-Йорка выступают трое россиян — голкипер Игорь Шестеркин, а также нападающие Артемий Панарин и Владимир Тарасенко. «Рейнджерс» выходит в плей-офф НХЛ второй сезон подряд, на их счету четыре победы в Кубке Стэнли (1928, 1933, 1940, 1994). В «Торонто» выступает российский голкипер Илья Самсонов, канадский клуб 13 раз выигрывал Кубок Стэнли, последняя победа датируется 1967 годом. Ранее в плей-офф НХЛ сезона-2022/23 вышли «Бостон», «Нью-Джерси» и «Каролина».