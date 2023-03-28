«Нью-Йорк Рейнджерс» и «Торонто» досрочно вышли в плей-офф НХЛ

ТАСС, 28 марта. «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 5:1 победил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Нью-Йорке во вторник.

Заброшенными шайбами в составе «Айлендерс» отметились Пьер Энгвалль (8-я минута), Кайл Палмьери (35, 56), Бо Хорват (59) и Зак Паризе (60), у «Нью-Джерси» отличился Эрик Хаула (27). Российский вратарь хозяев Илья Сорокин отразил 30 бросков из 31 и был признан второй звездой матча.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 27, 28.03.2023, 2:30 Айлендерс 5 Нью-Джерси 1

В турнирной таблице Столичного дивизиона «Нью-Джерси» со 100 очками в 74 матчах занимает второе место, «Айлендерс» располагаются на четвертой позиции, набрав 85 очков в 75 встречах. В следующем матче «Нью-Джерси» примет «Нью-Йорк Рейнджерс» 31 марта, «Айлендерс» днем ранее на выезде встретится с «Вашингтоном».

В других матчах игрового дня «Баффало» дома уступило «Монреалю» (3:4 — после серии буллитов), «Сиэтл» на выезде проиграл «Миннесоте» (1:5). «Оттава» дома победила «Флориду» (5:2), голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 22 броска из 26.