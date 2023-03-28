Нападающий «Колорадо» Ничушкин продлил результативную серию в НХЛ до семи матчей

ТАСС, 28 марта. «Колорадо» со счетом 5:1 на выезде обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла во вторник.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 27, 28.03.2023, 5:00 Анахайм 1 Колорадо 5

Заброшенными шайбами в составе «Колорадо» отметились Боуэн Байрэм (16-я минута), Натан Маккиннон (20), Джек Джонсон (23), Валерий Ничушкин (24) и Самюэль Жирар (45), у «Анахайма» отличился Дерек Грант (13).

Ничушкин отметился результативным действием в седьмом матче регулярного чемпионата подряд, всего в нынешнем сезоне на счету россиянина 43 очка (16 шайб + 27 результативных передач).

«Колорадо» занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 94 очка в 73 матчах. «Анахайм» идет седьмым в Тихоокеанском дивизионе, на счету команды 56 очков в 74 встречах. В следующем матче «Колорадо» примет «Миннесоту» 30 марта, «Анахайм» на следующий день в гостях встретится с «Сиэтлом».

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 27, 28.03.2023, 5:00 Аризона 4 Эдмонтон 5

В другом матче «Эдмонтон» на выезде победил «Аризону» (5:4).

Канадский нападающий гостей Коннор Макдэвид отдал результативную передачу и набрал 140-е очко (60 + 80) в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата. 26-летний форвард стал первым в ХХI веке игроком, достигшим отметки в 140 очков за сезон.