Нападающий «Колорадо» Ничушкин продлил результативную серию в НХЛ до семи матчей
Во вторник россиянин забросил шайбу в гостевой встрече против «Анахайма».
Во вторник россиянин забросил шайбу в гостевой встрече против «Анахайма».
ТАСС, 28 марта. «Колорадо» со счетом 5:1 на выезде обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла во вторник.
Заброшенными шайбами в составе «Колорадо» отметились Боуэн Байрэм (16-я минута), Натан Маккиннон (20), Джек Джонсон (23), Валерий Ничушкин (24) и Самюэль Жирар (45), у «Анахайма» отличился Дерек Грант (13).
Ничушкин отметился результативным действием в седьмом матче регулярного чемпионата подряд, всего в нынешнем сезоне на счету россиянина 43 очка (16 шайб + 27 результативных передач).
«Колорадо» занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 94 очка в 73 матчах. «Анахайм» идет седьмым в Тихоокеанском дивизионе, на счету команды 56 очков в 74 встречах. В следующем матче «Колорадо» примет «Миннесоту» 30 марта, «Анахайм» на следующий день в гостях встретится с «Сиэтлом».
В другом матче «Эдмонтон» на выезде победил «Аризону» (5:4).
Канадский нападающий гостей Коннор Макдэвид отдал результативную передачу и набрал 140-е очко (60 + 80) в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата. 26-летний форвард стал первым в ХХI веке игроком, достигшим отметки в 140 очков за сезон.
Помимо Макдэвида, за всю историю НХЛ 140 очков за один сезон набирали еще девять игроков, последними из них были чех Яромир Ягр и канадец Марио Ламье в сезоне-1995/96. Также в матче с «Аризоной» свою 300-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ забросил 27-летний немецкий нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.