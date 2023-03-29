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11:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Два очка Панарина и гол Тарасенко помогли «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Рейнджерс
КоламбусНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась со счетом 6:2 (3:2, 1:0, 2:0) в пользу хозяев площадки. В составе «синерубашечников» шайбы забросили Филип Хитил (6-я минута), российский нападающий Владимир Тарасенко (7), Патрик Кейн (8), россиянин Артемий Панарин (38), Мика Зибанежад (55) и Винсент Трочек (57). У «Коламбуса» отличились российский форвард Кирилл Марченко (12) и Джонни Годро (20).

Во время загрузки произошла ошибка.

Панарин также записал на свой счет голевую передачу. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 28 бросков из 30. «Синерубашечники» одержали седьмую победу в восьми последних матчах чемпионата НХЛ. «Коламбус» потерпел пятое поражение в последних семи играх.

Рейнджерс
6:2
3:2, 1:0, 2:0
Коламбус
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