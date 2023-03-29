Два очка Панарина и гол Тарасенко помогли «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась со счетом 6:2 (3:2, 1:0, 2:0) в пользу хозяев площадки. В составе «синерубашечников» шайбы забросили Филип Хитил (6-я минута), российский нападающий Владимир Тарасенко (7), Патрик Кейн (8), россиянин Артемий Панарин (38), Мика Зибанежад (55) и Винсент Трочек (57). У «Коламбуса» отличились российский форвард Кирилл Марченко (12) и Джонни Годро (20).