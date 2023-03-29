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11:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Два паса Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче с «Детройтом»

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» проиграли «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Питтсбург
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Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась в Детройте, завершилась со счетом 7:4 (3:0, 0:3, 4:1) в пользу хозяев площадки. В составе победителей хет-трик оформил Дэвид Перрон (45-я, 57-я и 58-я минуты), еще по шайбе забросили Йонатан Берггрен (12), Эндрю Копп (12), Доминик Кубалик (17) и Дилан Ларкин (60). У «Питтсбурга» отличились Джейсон Цукер (25), Джейк Гюнцель (28), Джефф Картер (30) и Джош Арчибальд (46).

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин записал на свой счет две голевые передачи.

Во время загрузки произошла ошибка.

В других матчах дня хоккеисты «Нэшвилл Предаторз» обыграли «Бостон Брюинз» (2:1), а «Филадельфия Флайерз» одолела «Монреаль Канадиенс» (3:2).

Детройт
7:4
3:0, 0:3, 4:1
Питтсбург
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