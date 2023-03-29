Два паса Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче с «Детройтом»

Встреча, которая состоялась в Детройте, завершилась со счетом 7:4 (3:0, 0:3, 4:1) в пользу хозяев площадки. В составе победителей хет-трик оформил Дэвид Перрон (45-я, 57-я и 58-я минуты), еще по шайбе забросили Йонатан Берггрен (12), Эндрю Копп (12), Доминик Кубалик (17) и Дилан Ларкин (60). У «Питтсбурга» отличились Джейсон Цукер (25), Джейк Гюнцель (28), Джефф Картер (30) и Джош Арчибальд (46).