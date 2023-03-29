Малкин повторил достижение Александра Овечкина и Сидни Кросби

36-летний нападающий набирал очки во всех 12 выездных матчах регулярного чемпионата с «Детройтом» в своей карьере, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги. Подобные серии есть лишь у двух действующих хоккеистов лиги: Александр Овечкин отмечался результативными баллами в 12 выездных матчах с «Миннесотой», а Сидни Кросби набирал очки в своих первых 15 выездных матчах с «Баффало». Отмечается, что серия Овечкина по-прежнему активна, в то время как Кросби серию прервал.