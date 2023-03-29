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19:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Малкин повторил достижение Александра Овечкина и Сидни Кросби

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в матче с «Детройт Ред Уингз» отметился двумя результативными передачами.

ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

36-летний нападающий набирал очки во всех 12 выездных матчах регулярного чемпионата с «Детройтом» в своей карьере, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги. Подобные серии есть лишь у двух действующих хоккеистов лиги: Александр Овечкин отмечался результативными баллами в 12 выездных матчах с «Миннесотой», а Сидни Кросби набирал очки в своих первых 15 выездных матчах с «Баффало». Отмечается, что серия Овечкина по-прежнему активна, в то время как Кросби серию прервал.

Напомним, в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой хозяев льда со счётом 7:4.

Детройт
7:4
3:0, 0:3, 4:1
Питтсбург
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