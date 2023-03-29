«Каролина» отправила Кочеткова в фарм-клуб из АХЛ

В НХЛ в этом сезоне на счету 23-летнего россиянина 24 матча, в которых он отразил 90,9% бросков, пропуская в среднем 2,44 шайбы за игру. На его счету четыре шатаута. Он был признан лучшим новичком декабря в НХЛ и стал первым голкипером-новичком в истории франшизы «Каролины» и «Хартфорда», одержавшим семь побед в регулярном сезоне за календарный месяц.