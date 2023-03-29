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19:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Каролина» отправила Кочеткова в фарм-клуб из АХЛ

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. «Каролина Харрикейнз» отправила российского голкипера Петра Кочеткова в фарм-клуб «Чикаго Вулвз», сообщается на официальном сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

КаролинаНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Пресс-служба НХЛ

В НХЛ в этом сезоне на счету 23-летнего россиянина 24 матча, в которых он отразил 90,9% бросков, пропуская в среднем 2,44 шайбы за игру. На его счету четыре шатаута. Он был признан лучшим новичком декабря в НХЛ и стал первым голкипером-новичком в истории франшизы «Каролины» и «Хартфорда», одержавшим семь побед в регулярном сезоне за календарный месяц.

Кочетков был выбран «Харрикейнз» под общим 36-м номером во втором раунде драфта НХЛ 2019 года. Он дебютировал в НХЛ в сезоне-2021/22. Тогда россиянин провел за «Каролину» три игры регулярного чемпионата и четыре матча плей-офф. В прошлом сезоне Кочетков в составе «Чикаго» стал обладателем Кубка Колдера.

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