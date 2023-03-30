«Жду не дождусь, когда он свалит»: в США сильно обозлились на Овечкина

После поражения в принципиальном и очень важном с точки зрения турнирного положения матче против «Питтсбург Пингвинз» игроки «Вашингтон Кэпиталз» получили несколько дней отдыха, чтобы подготовиться к встрече с еще одним своим прямым конкурентом в борьбе за место в плей-офф Национальной хоккейной лиги. В столицу США к команде Питера Лавиолетта пожаловал «Нью-Йорк Айлендерс», который накануне здорово разобрался с одним из главных открытий сезона «Нью-Джерси Девилз».

Еще накануне матча с «Вашингтоном» все главные карты были в руках у «островитян». «Айлендерс» имели весомый запас очков на фоне «столичных» и шли в восьмерке Восточной конференции. Позиции «Кэпс» же в споре за столь желанный уайлд-кард были несоизмеримо низкими. К тому же в Вашингтон вместе с «Айлендерс» пожаловал один из лучших вратарей сезона Илья Сорокин. Именно он начал матч в стартовой составе гостей, что стало большим подспорьем в вопросе «Забьет ли Александр Овечкин сегодня?» Даем ответ сразу — нет, Овечкин не забил и не смог продлить свою результативную серию, которая в итоге составила семь игр кряду.

И моменты Ови для того, чтобы отличиться сегодня, имел хорошие. Еще в первом периоде российский капитан «Вашингтона» нанес классный кистевой бросок из левого круга вбрасывания и метил в дальнюю «девятку», однако угодил в перекладину. Полети шайба на несколько сантиметров ниже, не факт, что Сорокин поймал бы ее в свою ловушку. Великолепный шанс забить Овечкин получил и в овертайме, когда вышел по сути один в ноль. Но российский голкипер «Айлендерс» в ближнем бою вышел победителем.

«Представляю ли я, как буду отражать убойные броски Овечкина? Я ощутил их силу, точность и быстроту еще в 2016-м на тренировках во время чемпионата мира в Москве. В прошлом году мы снова пересеклись в Братиславе. Так что опыт есть», — говорил Сорокин еще несколько лет назад в одном из интервью.

Но в НХЛ Илья все еще остается непробиваемой целью для Овечкина. С учетом сегодняшнего матча российский голкипер провел пять игр против «Вашингтона» в рамках регулярных чемпионатов и дважды встретился с лидером «Кэпс» лицом к лицу. Не пропустил ни разу.

Сегодня Сорокин дважды доставал шайбу из собственных ворот и делал это после бросков других игроков «столичных». Во втором периоде россиянина переиграл Конор Шири, а уже в серии буллитов по окончании основного времени и овертайма — после трюка Евгения Кузнецова. Российский звездный форвард «Вашингтона» в этом сезоне исполняет буллиты в одном slow-mo стиле и из шести попыток преобразовал в гол пять. Лишь в матче против «Девилз» Кузя угодил в каркас ворот. Именно Кузнецов в игре с «Айлендерс» стал единственным хоккеистов команды хозяев, кто пробил Сорокина в буллитах — Ти Джей Оши и Никлас Бекстрем с голкипером «Айлендерс» не справились, и более точные «островитяне» увезли с собой победу.

Эта победа стала для болельщиков клуба из Нью-Йорка важной вдвойне. Во-первых, подопечные Лэйна Ламберта увеличили свои шансы на участие в розыгрыше Кубка Стэнли. Во-вторых, обыграть «Вашингтон» стало делом принципа как раз из-за Овечкина.

Виной всему эпизод, случившийся в конце третьего периода. Овечкин известен не только своим могучим и точным броском, но и силовой борьбой. По хитам россиянин входит в тройку лучших в составе «Кэпиталз». Сегодня он добавил себе в актив еще пять силовых приемов, чему хоккеисты «Айлендерс» в какой-то мере способствовали сами, с первых минут встречи обозначив жесткую и внимательную борьбу персонально по Ови.

Среди жертв Овечкина оказался канадский защитник Адам Пелек. Россиянин жестко припечатал соперника в борт и, похоже, повредил тому спину. Пелек после столкновения сразу скорчился от боли и с трудом добрался до скамейки своей команды, которая находилась в нескольких метрах от него.

Болельщики клуба из Нью-Йорка и не только буквально взбунтовались в социальных сетях, реагируя на такой хит в исполнении Овечкина. Гневных и даже чересчур грубых комментариев в адрес российского снайпера не счесть. Вот некоторые из них — доступные для печати:

«Великолепно. Теперь Пелек травмирован из-за хита Овечкина», — написал в Twitter пользователь с никнеймом @VoiceIslanderFn.

«Овечкин сыграл очень грязно, но избежал удаления», — добавил @IceWarsNYRvsNYI.

«Господи, Овечкин чуть не убил этого парня», — высказался @NHLDynastyGM.

«Александр Овечкин — высококлассный грязный игрок», — считает @weatherbearRSC.

«Овечкин в этом сезоне угробил двух игроков “Айлендерс”. Сначала Пажо, теперь Пелек. Кто-нибудь разберется с ним?» — спрашивает @Nick_Drizis, вспомнив эпизод из январского матча.

«Я хочу видеть, как Овечкин падает на лед и не может подняться. К черту вежливость и правила», — негодует @jeffrey_melcer.

«Жду не дождусь, когда Овечкин свалит и завершит карьеру», — заключил @BigMEMath.

Впрочем, все это лишь проявление эмоций. Пелек хоть и перенес болевые ощущения, но игру продолжил, сыграл в овертайме, а по окончании встречи сказал журналистам, что чувствует себя хорошо.