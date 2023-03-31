Суровый приговор для Овечкина. Его команду жестко разбили, а Малкин сотворил красоту — «Вашингтон» без плей-офф

Разговоры о провале «Вашингтона» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги-22/23 ведутся уже как минимум несколько недель, но поклонники «Кэпиталз» наверняка до последнего сохраняли остатки надежды на чудесное спасение любимой команды и ее попадание в плей-офф. Даже несмотря на 8 поражений в 13 матчах марта — главного месяца в сезоне для банды Александра Овечкина.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 27, 31.03.2023, 2:00 Тампа-Бэй 5 Вашингтон 1

Именно с такой неутешительной статистикой «Столичные» выходили в четверг на выездную игру с «Тампой», но даже перед ней можно было отыскать крохи позитива. Победи гости и уступи «Питтсбург» в параллельном матче с «Нэшвиллом», расстояние между «Вашингтоном» и «Пингвинз», которые шли на заветной восьмой строчке, сократилось бы до трех очков. Да, нельзя было забывать и о других претендентах на кубковую весну в лице «Флориды», «Оттавы» и «Баффало», но в НХЛ чудеса ведь случаются нередко. Увы, не в этот раз.

Во-первых, у самих «Кэпс» не было ни единого шанса во встрече с «Лайтнинг». Бросок Михаила Сергачева и подправление Алекса Киллорна в первом периоде положили начало избиению парней из столицы США.

В итоге они получили в свои ворота 5 шайб, а Александр Овечкин заработал показатель полезности «-3»: винить его напрямую хотя бы в одном пропущенном голе не стоит, но и «минусы» в этой регулярке для Ови дело привычное — с цифрой «-12» он входит в топ-5 худших игроков «Вашингтона».

Единственную шайбу «Кэпиталз» этим вечером забросил Крэйг Смит, который забрал добивание после неточного выстрела Евгения Кузнецова. Россиянину в итоге достался результативный ассист.

А во вторых, «Питтсбург» в домашней встрече с «Предаторз» показал, как надо биться за место в плей-офф. Хозяева перебросали соперника 45−28, Тристан Джерри оформил «сухарь», «Пингвины» победили со счетом 2:0. Украшением вечера в Пенсильвании стала комбинация с участием Евгения Малкина, Брайана Думулина и Джейсона Цукера. Абсолютная красота!

Все, больше никаких математических расчетов, даже для самых верных фанатов «Вашингтона» — им остается спокойно досмотреть оставшиеся 6 матчей команды в регулярке, узнать на сколько голов Овечкин сократит свое отставание от Гретцки (сейчас между ними 72 пункта, 822 шайбы против 894-х) и проводить «Столичных» в отпуск. Биться за Кубок Стэнли будут другие клубы, возможно, в их числе окажется «Питтсбург».