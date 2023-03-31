«Бостон» стал победителем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

«Бостон» в ночь на пятницу победил «Коламбус» в овертайме со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Тайлер Бертуцци (31-я минута) и Давид Пастрняк (61). У проигравших гол забил Джек Рословик (9). Российский защитник «Бостон» Дмитрий Орлов и его соотечественник из «Коламбуса» форвард Кирилл Марченко не набрали очков.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 27, 31.03.2023, 2:00 Бостон 2 Коламбус 1 ОТ

«Бостон» досрочно стал победителем регулярного чемпионата, команда в четвертый раз в истории завоевала Президентский кубок. Ранее команде это удавалось в сезонах-1989/90, 2013/14 и 2019/20. Победа в регулярном чемпионате дает преимущество домашней площадки во всех раундах плей-офф.

Клуб из Атлантического дивизиона выиграл регулярный чемпионат в третьем полноценном сезоне подряд: в сезоне-2018/19 Президентский кубок выиграла «Тампа», в сезоне-2021/22 — «Флорида». Из-за пандемии коронавируса сезон-2019/20 не был доигран, а сезон-2020/21 был укорочен, привычный состав дивизионов претерпел изменения.

«Бостон» набрал 121 очко в 75 матчах. «Коламбус» занимает последнее место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 54 очка в 74 играх. В следующем матче «Бостон» встретится на выезде с «Питтсбургом» 1 апреля. «Коламбус» днем позднее примет «Флориду».

Результаты игрового дня

В других матчах игрового дня «Нью-Джерси» дома победил «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1), российский вратарь проигравшей команды Игорь Шестеркин отразил 29 бросков из 31.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 27, 31.03.2023, 2:00 Нью-Джерси 2 Рейнджерс 1

«Питтсбург» в родных стенах одолел «Нэшвилл» (2:0), нападающий хозяев Евгений Малкин сделал результативную передачу.

«Вашингтон» на выезде уступил «Тампе» (1:5), защитник победителей Михаил Сергачев и нападающий проигравших Евгений Кузнецов сделали по передаче. «Сент-Луис» в гостях обыграл «Чикаго» (5:3), нападающий гостей Алексей Торопченко забросил шайбу.