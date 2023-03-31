Гол Барбашева не спас «Вегас» от поражения в матче с «Сан-Хосе»
В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошел очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Вегас Голден Найтс».
В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошел очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Вегас Голден Найтс».
Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:3 в овертайме.
Российский форвард «Вегаса» Иван Барбашёв забросил шайбу в большинстве на старте второго периода. Россиянин нанёс три броска и закончил матч с показателем полезности «-1».
Российский форвард «Голден Найтс» Павел Дорофеев набранными баллами не отметился и закончил матч с показателем полезности «+1».
По ходу матча «Вегасу» удалось отыграть две шайбы, однако грубая ошибка защитника Алекса Пьетранджело в овертайме позволила форварду «Сан-Хосе» Логану Кутюру забросить победную шайбу.
«Вегас» потерпел второе поражение кряду. «Акулы» одержали вторую победу подряд.