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10:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Барбашева не спас «Вегас» от поражения в матче с «Сан-Хосе»

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошел очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Вегас Голден Найтс».

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Источник: AP 2022

Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:3 в овертайме.

Российский форвард «Вегаса» Иван Барбашёв забросил шайбу в большинстве на старте второго периода. Россиянин нанёс три броска и закончил матч с показателем полезности «-1».

Российский форвард «Голден Найтс» Павел Дорофеев набранными баллами не отметился и закончил матч с показателем полезности «+1».

По ходу матча «Вегасу» удалось отыграть две шайбы, однако грубая ошибка защитника Алекса Пьетранджело в овертайме позволила форварду «Сан-Хосе» Логану Кутюру забросить победную шайбу.

«Вегас» потерпел второе поражение кряду. «Акулы» одержали вторую победу подряд.

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