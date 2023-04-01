Форвард «Ванкувера» Кузьменко продлил результативную серию в НХЛ до пяти матчей
В матче против «Калгари» россиянин отметился точным пасом.
В матче против «Калгари» россиянин отметился точным пасом.
«Калгари» в субботу обыграл «Ванкувер» в овертайме со счетом 5:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Тайлер Тоффоли (23-я, 64-я минуты), Блэйк Коулман (30), Трой Стечер (36) и Джонатан Юбердо (57). У проигравших голы забили Конор Гарланд (9), Элиас Петтерссон (21), Айдан Макдоноу (33) и Энтони Бовилье (37). В середине второго периода Юбердо не сумел реализовать буллит. Российский защитник «Калгари» Никита Задоров очков не набрал.
Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко отличился результативной передачей. Форвард набрал очки в пятом матче подряд, всего на этом отрезке он трижды поражал ворота соперников и пять раз ассистировал партнерам. Кузьменко набрал 69 очков (37 шайб + 32 передачи) в 74 матчах, россиян проводит первый сезон в НХЛ и уже установил рекорд клуба по количеству заброшенных шайб и набранных очков для игроков в дебютном сезоне в лиге. Перед матчем Кузьменко отказался выходить на разминку в экипировке с ЛГБТ-символикой. Первым в сезоне на подобный шаг пошел российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов. Позднее его примеру последовали еще несколько игроков.
«Калгари» занимает 5-е место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 85 очков в 76 матчах. «Ванкувер» располагается на 6-й позиции с 75 очками по итогам 75 игр. В следующем матче «Калгари» на своей площадке сыграет против «Анахайма» 3 апреля, «Ванкувер» в этот же день примет «Лос-Анджелес».
В других матчах игрового дня «Виннипег» дома победил «Детройт», в составе победившей команды российский нападающий Владислав Наместников сделал две результативные передачи. «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде уступил «Баффло» (2:3 ОТ), «Даллас» в гостях оказался сильнее «Аризоны» (5:2), форвард победившей команды Джейсон Робертсон забросил шайбу и сделал точный пас, установив новый рекорд клуба по очкам за сезон (95), превзойдя достижение Майка Модано (93).