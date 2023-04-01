Форвард «Ванкувера» Кузьменко продлил результативную серию в НХЛ до пяти матчей

«Калгари» в субботу обыграл «Ванкувер» в овертайме со счетом 5:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Тайлер Тоффоли (23-я, 64-я минуты), Блэйк Коулман (30), Трой Стечер (36) и Джонатан Юбердо (57). У проигравших голы забили Конор Гарланд (9), Элиас Петтерссон (21), Айдан Макдоноу (33) и Энтони Бовилье (37). В середине второго периода Юбердо не сумел реализовать буллит. Российский защитник «Калгари» Никита Задоров очков не набрал.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/nLcp6nW-Cz4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко отличился результативной передачей. Форвард набрал очки в пятом матче подряд, всего на этом отрезке он трижды поражал ворота соперников и пять раз ассистировал партнерам. Кузьменко набрал 69 очков (37 шайб + 32 передачи) в 74 матчах, россиян проводит первый сезон в НХЛ и уже установил рекорд клуба по количеству заброшенных шайб и набранных очков для игроков в дебютном сезоне в лиге. Перед матчем Кузьменко отказался выходить на разминку в экипировке с ЛГБТ-символикой. Первым в сезоне на подобный шаг пошел российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов. Позднее его примеру последовали еще несколько игроков.

«Калгари» занимает 5-е место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 85 очков в 76 матчах. «Ванкувер» располагается на 6-й позиции с 75 очками по итогам 75 игр. В следующем матче «Калгари» на своей площадке сыграет против «Анахайма» 3 апреля, «Ванкувер» в этот же день примет «Лос-Анджелес».