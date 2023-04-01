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12:01 (мск), источник: ТАСС

Форвард «Ванкувера» Кузьменко продлил результативную серию в НХЛ до пяти матчей

В матче против «Калгари» россиянин отметился точным пасом.

Ванкувер
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Источник: Reuters

«Калгари» в субботу обыграл «Ванкувер» в овертайме со счетом 5:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Тайлер Тоффоли (23-я, 64-я минуты), Блэйк Коулман (30), Трой Стечер (36) и Джонатан Юбердо (57). У проигравших голы забили Конор Гарланд (9), Элиас Петтерссон (21), Айдан Макдоноу (33) и Энтони Бовилье (37). В середине второго периода Юбердо не сумел реализовать буллит. Российский защитник «Калгари» Никита Задоров очков не набрал.

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко отличился результативной передачей. Форвард набрал очки в пятом матче подряд, всего на этом отрезке он трижды поражал ворота соперников и пять раз ассистировал партнерам. Кузьменко набрал 69 очков (37 шайб + 32 передачи) в 74 матчах, россиян проводит первый сезон в НХЛ и уже установил рекорд клуба по количеству заброшенных шайб и набранных очков для игроков в дебютном сезоне в лиге. Перед матчем Кузьменко отказался выходить на разминку в экипировке с ЛГБТ-символикой. Первым в сезоне на подобный шаг пошел российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов. Позднее его примеру последовали еще несколько игроков.

«Калгари» занимает 5-е место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 85 очков в 76 матчах. «Ванкувер» располагается на 6-й позиции с 75 очками по итогам 75 игр. В следующем матче «Калгари» на своей площадке сыграет против «Анахайма» 3 апреля, «Ванкувер» в этот же день примет «Лос-Анджелес».

В других матчах игрового дня «Виннипег» дома победил «Детройт», в составе победившей команды российский нападающий Владислав Наместников сделал две результативные передачи. «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде уступил «Баффло» (2:3 ОТ), «Даллас» в гостях оказался сильнее «Аризоны» (5:2), форвард победившей команды Джейсон Робертсон забросил шайбу и сделал точный пас, установив новый рекорд клуба по очкам за сезон (95), превзойдя достижение Майка Модано (93).

Ванкувер
4:5ОТ
1:0, 3:3, 0:1
Калгари
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