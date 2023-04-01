Малкин не повторит позор Овечкина, а клуб русского крушителя совершит рывок? Кто попадает в плей-офф НХЛ

До конца регулярного чемпионата НХЛ две недели. Командам осталось провести от шести до восьми матчей. В Восточной конференции оформили себе путевки в плей-офф целый ряд команд: «Бостон», «Нью-Джерси», «Каролина», «Торонто» и «Рейнджерс». «Брюинз» также досрочно стали обладателями Президентского кубка, который вручается победителю регулярки.

На Западе ситуация чуть более запутанная: за Кубок Стэнли точно будет бороться «Вегас», клуб вышел в плей-офф в 5 из 6 своих сезонов в НХЛ. Другие команды пока себе место не гарантировали, но многие сделают это уже на днях. Однако есть несколько клубов, которые будут бороться за место в восьмерке до последнего дня. Рассуждаем о шансах претендентов на Wild card.

Главная борьба за путевки в плей-офф на Востоке разворачивается между «Айлендерс», «Питтсбургом» и «Флоридой». Это было понятно еще несколько недель назад. Но тогда еще была вероятность, что «Вашингтон» оживет и попробует вклиниться в борьбу. Однако чуда не произошло. Команда Александра Овечкина сейчас вообще на 12-м месте в конференции, правда, там расстояние между командами мизерное. Но даже идущие выше «Баффало» и «Оттава» практически не имеют шансов побороться за две Wild card.

«Айлендерс» в борьбе за плей-офф выше всех. У «Островитян» 87 баллов. Календарь на оставшиеся две недели средний: «Тампа» (дважды), «Каролина», «Филадельфия», «Вашингтон», «Монреаль». Сейчас у команды серия побед из двух матчей. «Островитяне» показывают неплохой хоккей, один из лучших для себя в сезоне. В форме и Илья Сорокин, которого не случайно считают одним из сильнейших вратарей мира сегодня.

Главные баталии должны развернуться между «Питтсбургом» и «Флоридой» за вторую Wild card. Сейчас «Пингвинз», имея матч в запасе, на одно очко впереди. У команды впереди матчи с «Бостоном», «Филадельфией», «Нью-Джерси», «Миннесотой», «Детройтом», «Чикаго», «Коламбусом».

У «Флориды»: «Коламбус», «Баффало», «Оттава», «Вашингтон», «Торонто», «Каролина».

Если оценивать расположение соперников в турнирной таблице, то у «Питтсбурга» больше на одну игру с командой, идущей выше, чем у «южан». Но далеко не факт, что это плохо. Клубы, гарантировавшие себе место в плей-офф, думают уже о кубковых матчах, сейчас им кровь из носу победы не нужны.

Фанатов «Пингвинз» должна насторожить форма команды в последние недели — стабильностью игроки похвастаться не могут, поражений больше, чем побед. Плюс, что травма вратаря Тристана Джери, полученная неделю назад, оказалась несерьезной, и он быстро вернулся в строй (здорово сыграл в последней встрече с «Нэшвиллом»). Игра с «Предаторз» (2:0) вообще получилась образцовой, команда показала умный хокке й, не бежала сломя голову в атаку и не ошибалась. С такой игрой шансы на плей-офф высоки.

«Пантерз» проиграли четыре матча подряд, а последние два выиграли, причем сделали это без своего первого номера в воротах — Сергея Бобровского. Мэттью Ткачак в прошлом игре с «Монреалем» пробил отметку в 100 очков (сделал это второй раз подряд). Он лучший игрок своей команды, а есть еще Александр Барков. Но все же их шансы на попадание в плей-офф, чуть ниже, чем у более опытного и сыгранного «Питтсбурга».

На Западе главная интрига — совершит ли чудо «Калгари», которое уже успели записать в разочарование сезона. Команду Дэррила Саттера видели в числе фаворитов, а она не идет в зоне плей-офф. Неделю назад расстояние до «Виннипега», который в зоне плей-офф, было шесть очков. Сейчас все два балла. «Флэймз» совершили впечатляющий рывок, выиграв три матча подряд. Многое должно решиться в очном противостоянии: матч «Виннипег» — «Калгари» пройдет 5 апреля.

У «Калгари» остались игры с «Анахаймом», «Чикаго», «Виннипегом», «Ванкувером», «Нэшвиллом» и «Сан-Хосе». Четыре из шести матчей домашние. 5 игр с соперниками из нижней части таблицы. У «Виннипега»: «Нью-Джерси», «Калгари», «Нэшвилл», «Сан-Хосе», «Миннесота», «Колорадо». График значительнее сложнее.

А вот «Сиэтл» может чувствовать себе спокойно. Команда на три очка опережает «Виннипег», имея два матча в запасе. «Кракен» впервые в своей двухлетней истории могут попасть в плей-офф. Точнее сделают это, если ничего сверхъестественного не произойдет. Да и календарь у них не самый сложный: «Лос-Анджелес», «Аризона» (трижды), «Ванкувер», «Чикаго», «Вегас» (дважды).