«Нэшвилл» разгромил «Сент-Луис» в матче НХЛ. Тренин забросил 11-ю шайбу в сезоне
Встреча завершилась со счетом 6:1.
Встреча завершилась со счетом 6:1.
ТАСС, 1 апреля. «Нэшвилл» дома со счетом 6:1 обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в субботу.
В составе победителей шайбы забросили Томас Новак (5-я минута), Коди Гласс (8), Колтон Сиссонс (28), Люк Евангелиста (34), Яков Тренин (52) и Филип Томасино (59). У «Сент-Луиса» отличился Калле Росен (49).
Тренин забросил 11-ю шайбу в текущем сезоне, также на счету российского нападающего 11 голевых передач в 70 играх. Заброшенная шайба стала для Тренина 35-й в карьере в НХЛ. Голевой передачей у «Сент-Луиса» отметился российский нападающий Алексей Торопченко.
«Нэшвилл» занимает пятое место в Центральном дивизионе, команда набрала 84 очка после 75 игр. «Сент-Луис» идет шестым в Центральном дивизионе с 76 очками после 76 встреч. В следующем матче «Нэшвилл» на выезде сыграет с «Далласом» 4 апреля, «Сент-Луис» 2 апреля примет «Бостон».