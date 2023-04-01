«Нэшвилл» разгромил «Сент-Луис» в матче НХЛ. Тренин забросил 11-ю шайбу в сезоне

ТАСС, 1 апреля. «Нэшвилл» дома со счетом 6:1 обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в субботу.

В составе победителей шайбы забросили Томас Новак (5-я минута), Коди Гласс (8), Колтон Сиссонс (28), Люк Евангелиста (34), Яков Тренин (52) и Филип Томасино (59). У «Сент-Луиса» отличился Калле Росен (49).

Тренин забросил 11-ю шайбу в текущем сезоне, также на счету российского нападающего 11 голевых передач в 70 играх. Заброшенная шайба стала для Тренина 35-й в карьере в НХЛ. Голевой передачей у «Сент-Луиса» отметился российский нападающий Алексей Торопченко.