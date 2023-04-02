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01:04 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ. Орлов отдал голевую передачу

Встреча завершилась со счетом 4:3.

Питтсбург
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Источник: AP 2022

ТАСС, 2 апреля. «Бостон» в гостях со счетом 4:3 обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в ночь на воскресенье.

В составе победителей шайбы забросили Чарли Макэвой (7-я минута) и Давид Пастрняк (22, 48, 58). У «Питтсбурга» отличились Брайан Раст (8, 45) и Джейк Гюнцель (53). Пастрняк набрал 102 очка в текущем сезоне, на счету чешского нападающего 56 шайб и 46 голевых передач. Пастрняк стал пятым игроком в текущем сезоне, который набрал 100 и больше очков в НХЛ, ранее это достижение установили Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль (оба — «Эдмонтон»), Никита Кучеров («Тампа») и Мэттью Ткачук («Флорида»).

Российский защитник «Бостона» Дмитрий Орлов отдал голевую передачу, в текущем сезоне игрок сделал 27 результативных пасов. Первую часть сезона он провел в «Вашингтоне». Всего у Орлова 33 очка после 61 матча. Орлов набрал 270-е очко в карьере в НХЛ (63+207), защитник провел в лиге 704 матча. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не отметился голевыми действиями.

«Бостон» является лидером НХЛ со 123 очками после 76 матчей, команда, выступающая в Атлантическом дивизионе, досрочно стала победителем регулярного чемпионата. «Питтсбург» занимает пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 84 очками после 76 встреч.

В следующем матче «Бостон» в гостях сыграет с «Сент-Луисом» 2 апреля, «Питтсбург» на следующий день примет «Филадельфию».

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Бостон
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