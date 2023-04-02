Вратари Василевский и Самсонов в четвертый раз в сезоне НХЛ сыграли «на ноль»

ТАСС, 2 апреля. «Тампа» в ночь на воскресенье обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Михаил Сергачев (18-я минута), Таннер Жанно (24), Никита Кучеров (30), Стивен Стэмкос (32) и Брэйден Пойнт (54). Кучеров и Сергачев также сделали по одной результативной передаче. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 17 бросков из 21 и был заменен на Семена Варламова, который совершил 10 сейвов. Защитник проигравшей команды Илья Романов очков не набрал.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/MOW-K-YjDpY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил все 38 бросков. Голкипер в четвертый раз в сезоне отстоял «на ноль». Лидерами по этому показателю являются Сорокин, россиянин Александр Георгиев («Колорадо») и канадец Дарси Кемпер («Вашингтон»), которые по пять раз сохраняли ворота в неприкосновенности.

Сергачев сделал 50-ю передачу в нынешнем сезоне, он впервые сумел преодолеть эту отметку за время выступления в НХЛ. Россиян стал вторым игроком обороны в истории «Тампы», который смог сделать 50 и более передач по ходу одного регулярного чемпионата. Ранее это дважды удавалось шведскому защитнику Виктору Хедману — в сезоне-2016/17 на его счету было 56 результативных передач, в сезоне-2021/22 — 65. Сергачев не смог доиграть встречу против «Айлендерс» из-за травмы, полученной в третьем периоде.

«Тампа» одержала 3-ю победу подряд и занимает 3-е место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 96 очков в 77 матчах. «Айлендерс» располагаются на 4-й позиции в Столичном дивизионе с 87 очками в 77 играх. В следующем матче «Тампа» встретится на выезде с «Нью-Йорк Рейнджерс» 6 апреля, «Айлендерс» 3 апреля сыграют в гостях против «Каролины». Благодаря победе «Тампа» стала еще одним участником плей-офф, в первом раунде команда сыграет с «Торонто». В прошлом сезоне коллективы также встречались в первом раунде Кубка Стэнли, тогда в серии победила «Тампа» (4−3).