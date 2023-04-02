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11:59 (мск), источник: ТАСС

Вратари Василевский и Самсонов в четвертый раз в сезоне НХЛ сыграли «на ноль»

«Тампа» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс», а «Торонто» был сильнее «Оттавы».

Тампа-Бэй
Торонто
Айлендерс
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Источник: AP 2022

ТАСС, 2 апреля. «Тампа» в ночь на воскресенье обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Михаил Сергачев (18-я минута), Таннер Жанно (24), Никита Кучеров (30), Стивен Стэмкос (32) и Брэйден Пойнт (54). Кучеров и Сергачев также сделали по одной результативной передаче. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 17 бросков из 21 и был заменен на Семена Варламова, который совершил 10 сейвов. Защитник проигравшей команды Илья Романов очков не набрал.

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил все 38 бросков. Голкипер в четвертый раз в сезоне отстоял «на ноль». Лидерами по этому показателю являются Сорокин, россиянин Александр Георгиев («Колорадо») и канадец Дарси Кемпер («Вашингтон»), которые по пять раз сохраняли ворота в неприкосновенности.

Сергачев сделал 50-ю передачу в нынешнем сезоне, он впервые сумел преодолеть эту отметку за время выступления в НХЛ. Россиян стал вторым игроком обороны в истории «Тампы», который смог сделать 50 и более передач по ходу одного регулярного чемпионата. Ранее это дважды удавалось шведскому защитнику Виктору Хедману — в сезоне-2016/17 на его счету было 56 результативных передач, в сезоне-2021/22 — 65. Сергачев не смог доиграть встречу против «Айлендерс» из-за травмы, полученной в третьем периоде.

«Тампа» одержала 3-ю победу подряд и занимает 3-е место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 96 очков в 77 матчах. «Айлендерс» располагаются на 4-й позиции в Столичном дивизионе с 87 очками в 77 играх. В следующем матче «Тампа» встретится на выезде с «Нью-Йорк Рейнджерс» 6 апреля, «Айлендерс» 3 апреля сыграют в гостях против «Каролины». Благодаря победе «Тампа» стала еще одним участником плей-офф, в первом раунде команда сыграет с «Торонто». В прошлом сезоне коллективы также встречались в первом раунде Кубка Стэнли, тогда в серии победила «Тампа» (4−3).

«Торонто» в гостях обыграл «Оттаву» (3:0), голкипер победившей команды Илья Самсонов отразил 31 бросок и в четвертый раз в сезон завершил матч «на ноль». Российский защитник «Оттавы» Артем Зуб результативными действиями не отметился.

Тампа-Бэй
5:0
1:0, 3:0, 1:0
Айлендерс
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