Гол в первом же матче! Шикарный дебют российского нападающего в НХЛ

В системе «Сан-Хосе» немало российских хоккеистов, и некоторые из них уже получают возможность проявить себя в основной команде. «Акулы» спокойно доигрывают сезон с мыслями о предстоящем драфте, а значит, самое время для экспериментов.

Нападающий Даниил Гущин дождался своего шанса и вышел на лед во втором звене с Томашем Хертлом, попробовав свои силы даже в большинстве. Дебют у российского нападающего получился более чем удачным.

Гущин заявил о себе еще на предсезонке, когда забросил за «акул» четыре шайбы, в том числе хет-трик в ворота «Лас-Вегаса». Однако Даниил все равно не был включен в состав «Шаркс» для поездки в Европу на матчи в рамках NHL Global Series и был отправлен в «Барракуду». Сезон в АХЛ стал для него первым полноценным и в 61 матче 21-летний форвард набрал 36 (16+20) очков. Наконец-то главный тренер «акул» Дэвид Куинн вызвал игрока в основу, и в матче против «Аризоны» форвард отыграл 16 минут.

Данил выглядел очень неплохо, нанес четыре броска по воротам и четыре минуты провел в большинстве. Одна из таких попыток стала для россиянина удачной. Гущин получил передачу от Эрика Карлссона и шикарным броском в верхний угол переиграл Ивана Просветова. Гущину со своими скромными габаритами (178 см, 82 кг) еще многому предстоит научиться в НХЛ, но первый шаг сделан уверенно.

Он стал 60-м россиянином, сыгравшим в этом сезоне НХЛ. Не менее одного матча провели 12 вратарей, 15 защитников и 33 форварда. На родине об этом нападающем слышали немногие, так как он не играл даже на уровне МХЛ. На драфте-2020 форвард, который успел выиграть серебро чемпионата мира-2019 с юниорской сборной России, был выбран «Сан-Хосе» под 76-м номером. В 16 лет он уехал в Северную Америку и провел три года в USHL — главной юниорской лиге США. Родился Даниил в Екатеринбурге и символично, что его город еще в 90-х стал побратимом для калифорнийского Сан-Хосе.

В команде проходит перестройка, поэтому проявить себя и закрепиться в составе будет немного проще. Сегодня «Сан-Хосе» были на волне и разнесли «Аризону», накидав Просветову семь шайб. «Акулы» одержали третью победу подряд, и кажется, немного забыли, что Коннор Бедард сам себя не выберет. В составе «Шаркс» было еще несколько героев. Нападающий Ноа Грегор оформил первый в карьере хет-трик, а Эрик Карлссон отметился ассистентским покером.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/r-9U3A1tyCY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, швед выбил 95-е очко в сезоне и повторил рекордный результат Романа Йоси по голевым передачам в XXI веке для защитников — 73. Удивительную форму набрал Карлссон и даже немного жаль, что нет возможности увидеть его в деле в составе команды с амбициями. «Акулам» предстоит провести еще шесть матчей, так что у Эрика есть отличная возможность выбить заветную сотню и сделать нынешний сезон для «Шаркс» не таким унылым.