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2 апреля, источник: ТАСС

Панарин, Тарасенко и Овечкин набрали очки в матче НХЛ «Вашингтон» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

«Рейнджерс» выиграли со счетом 5:2, Артемий Панарин сделал три голевых паса, Александр Овечкин — один, Владимир Тарасенко отметился голом.

Вашингтон
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Источник: AP 2022

ТАСС, 2 апреля. «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 5:2. Встреча прошла в воскресенье.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились К’Андре Миллер (14-я минута), Алексис Лафренье (16), Каапо Какко (22), Владимир Тарасенко (46), Мика Зибанежад (55). У проигравших отличились Дилан Строум (34), Алексей Протас (52).

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами, они стали для форварда 60, 61 и 62-й в текущем сезоне. По этому показателю Панарин вышел на 10-е место в лиге. Его одноклубник Тарасенко забросил 17-ю шайбу в сезоне. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился 31-й результативной передачей в сезоне.

Панарин провел 30-й матч в НХЛ, в котором отметился тремя передачами. Среди фланговых нападающих россиянин вышел на второе место по этому показателю, сравнявшись с пятикратным обладателем Кубка Стэнли канадцем Ги Лафлёром. Лидером является четырехкратный победитель Кубка Стэнли канадец Майк Босси (33).

«Рейнджерс» занимают третье место в Столичном дивизионе, на счету команды 101 очко в 77 матчах, «Вашингтон» идет шестым с 77 очками. В следующем матче «Рейнджерс» встретятся на домашнем льду с «Тампой» 6 апреля, «Вашингтон» 7 апреля сыграет на выезде против «Монреаля».

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Вашингтон
2:5
0:2, 1:1, 1:2
Рейнджерс
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