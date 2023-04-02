Панарин, Тарасенко и Овечкин набрали очки в матче НХЛ «Вашингтон» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

ТАСС, 2 апреля. «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 5:2. Встреча прошла в воскресенье.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились К’Андре Миллер (14-я минута), Алексис Лафренье (16), Каапо Какко (22), Владимир Тарасенко (46), Мика Зибанежад (55). У проигравших отличились Дилан Строум (34), Алексей Протас (52).

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами, они стали для форварда 60, 61 и 62-й в текущем сезоне. По этому показателю Панарин вышел на 10-е место в лиге. Его одноклубник Тарасенко забросил 17-ю шайбу в сезоне. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился 31-й результативной передачей в сезоне.

Панарин провел 30-й матч в НХЛ, в котором отметился тремя передачами. Среди фланговых нападающих россиянин вышел на второе место по этому показателю, сравнявшись с пятикратным обладателем Кубка Стэнли канадцем Ги Лафлёром. Лидером является четырехкратный победитель Кубка Стэнли канадец Майк Босси (33).