Овечкин в бешенстве — унижение его команды никак не закончится! После нового провала Ови сорвался на судей

К воскресной очной встрече «Рейнджерс» и «Вашингтон» подходили в абсолютно разном настроении. Панарин и компания практически гарантировали себе место в предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли — сегодня они могли стать шестым клубом НХЛ, набравшим 100 очков в текущей регулярке. «Кэпиталз», в свою очередь, с наибольшей долей вероятности пролетят мимо плей-офф в этом сезоне.

В этой связи можно было бы предположить, что задача гостей облегчается — потерявшие мотивацию «Столичные» могли стать легкой добычей для банды из Нью-Йорка. Но нельзя забывать, что пока в клубе из столицы США играет Александр Овечкин, его цели не ограничиваются одним лишь Кубком Стэнли. Гонку за вечным снайперским рекордом Уэйна Гретцки никто не отменял. Так что как минимум у одного хоккеиста в красной форме желания было хоть отбавляй.

В первом периоде капитан «Вашингтона» не отличался созиданием и старался войти в игру за счет большого количества силовой борьбы. Ови втыкался в соперников в каждой смене, но какого-либо преимущества его команде это не принесло. Зато «Рейнджерс» во второй половине стартовой двадцатиминутки разыгрались и отгрузили Дарси Кемперу сразу две шайбы.

Первый гол гостей получился вполне рабочим: Винсент Трочек получил шайбу от Артемия Панарина в средней зоне, обошел защитника и набросил шайбу на пятак, которая отскочила на клюшку К’Андре Миллера — кипер «Столичных» откровенно не выручил в этом эпизоде. Для Хлебушка этот ассист стал 60-м в текущем сезоне.

И на этом парни с Бродвея не успокоились. Всего через 2 минуты молодой и перспективный Алексис Лафренье нарисовал в чужой зоне настоящий шедевр — игра Расмуса Сандина и Дарси Кемпера в этом эпизоде не вызывала ничего, кроме жалости. А Александра Овечкина по-прежнему не было видно.

Болельщики «Вашингтона» наверняка рассчитывали на то, что во втором периоде их любимцы перехватят инициативу и попробуют организовать камбэк. Но следующая двадцатиминутка стала продолжением первой — гости давили, владели шайбой и в целом смотрелись азартнее и интереснее соперника. Все вышеперечисленное вылилось в быстрый гол: спустя всего минуту после стартового вбрасывания Каапо Какко сделал счет 3:0.

Бросалось в глаза то, что игроки «Кэпиталз» не ставили нерешаемых задач перед Игорем Шестеркиным. Кипер «Рейнджерс» уверенно и спокойно забирал каждый бросок противника и не оставлял ему никаких шансов. В то время как Дарси Кемпер совершенно не выглядел непробиваемой стеной. Не исключено, что в тот момент действующий обладатель Кубка Стэнли пожалел о переходе в команду Александра Овечкина. Всего за один сезон он проделал путь от вратаря сильнейшей команды НХЛ до голкипера клуба, который с наибольшей вероятностью пролетит мимо плей-офф.

Небольшое просветление в игре хозяев произошло во второй половине матча. «Вашингтон» постепенно начал перехватывать инициативу, и это вылилось в курьезную шайбу в исполнении Дилана Строума. Ассистентом выступил Александр Овечкин, который сегодня наотрез отказался уходить со льда без набранных очков.

Но переломить волю соперника «Вашингтону» так и не удалось. Пропущенный гол не выбил «Рейнджерс» из колеи и не помешал им вернуть контроль над игрой в третьем периоде. Истинность этого тезиса доказал Владимир Тарасенко, напомнивший о том, что в его арсенале по-прежнему имеется восхитительный кистевой бросок.

В дальнейшем команды еще по разу обменялись голами — отличились Алексей Протас и Мика Зибанежад. Это было бы не слишком важно, если бы не третья передача Артемия Панарина в этом матче. «Рейнджерс» превосходил соперника во всем, и это окончательно разозлило Александра Овечкина. Сначала он чуть не прибил у борта Барклая Гудроу.

А затем долго аплодировал судьям, которые выписали ему 10 минут штрафа. Кажется, у «Вашингтона» настали темные времена. С такой игрой команды у Ови точно прибавится седых волос.