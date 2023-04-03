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09:44 (мск), источник: Чемпионат.com

33 сейва Сорокина не спасли «Айлендерс» от поражения в матче с «Каролиной»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс».

Айлендерс
КаролинаНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Матч состоялся в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершился победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Еспери Котканиеми и Джордан Мартинук.

Единственную шайбу за «Айлендерс» забросил Жан-Габриэль Пажо. Российский голкипер Илья Сорокин отразил 33 броска.

Таким образом, «Каролина» одержала вторую победу подряд в Национальной хоккейной лиги. «Айлендерс», в свою очередь, потерпели второе поражение кряду.

В следующем матче «Каролина» встретится с «Оттавой Сенаторз», а «Айлендерс» сыграют с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матчи пройдут 5 и 7 апреля соответственно.

Каролина
2:1
0:1, 1:0, 1:0
Айлендерс
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