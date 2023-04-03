Результативная передача Наместникова помогла «Виннипегу» разгромно обыграть «Нью-Джерси»

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 6:1.
В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Николай Элерс, Нино Нидеррайтер, Морган Бэррон, Кайл Коннор, Пьер-Люк Дюбуа и Николай Элерс. Российский форвард Владислав Наместников записал в свой актив одну результативную передачу.
В составе гостей забил нападающий Нико Хишир, установив итоговый счёт в матче — 6:1 в пользу «Виннипега».
После этого матча «Нью-Джерси» занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, «Виннипег», в свою очередь, располагается на четвёртой строчке в таблице Центрального дивизиона.