Замена Мюррея на Самсонова не помогла «Торонто» уйти от поражения в матче с «Детройтом»

Хоккей, НХЛ, Неделя 283.04.2023, 02:00 (МСК UTC+3)Scotiabank Arena, 18675 зрителей
|Мэтт Мюррей(Илья Самсонов, Илья Самсонов)
|Алекс Неделькович
|01:30
|Олли Мяяття
|05:33
|Адам Эрне
|07:33
|Калле Ярнкрок(Ник Абруццезе, Конор Тимминс)
|07:56
|Давид Кампф
|09:06
|Уэйн Симмондс
|12:45
|Юнатан Берггрен(Роберт Хагг, Лукас Раймонд)
|19:21
|Дилан Ларкин(Олли Мяяття, Доминик Кубалик)
|31:31
|Лукас Раймонд
|37:11
|Майкл Бантинг
|37:11
|Джейк Уолман
|39:58
|Майкл Бантинг
|44:53
|Дилан Ларкин
|46:00
|Джон Таварес(Остон Мэттьюс, Морган Райлли)
|50:16
|Дилан Ларкин(Бен Чиаро, Мориц Зайдер)
|57:48
|Дилан Ларкин(Мориц Зайдер)
Алекс Неделькович (Детройт), Дилан Ларкин (Детройт), Олли Мяяття (Детройт)
|14
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0