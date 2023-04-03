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09:46 (мск), источник: Sport24

Замена Мюррея на Самсонова не помогла «Торонто» уйти от поражения в матче с «Детройтом»

В ночь на 3 апреля (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой «Ред Уингз» со счетом 5:2.

Торонто
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Источник: Sport24

В составе победителей хет-трик оформил Дилан Ларкин. Еще по шайбе забросили Олли Мяяття и Йонатан Берггрен.

У «Мэйпл Лифс» отличились Калле Йернкрок и Джон Таварес. Голкипер Мэтт Мюррей был заменен на Илью Самсонова на 17-й минуте матча. Канадец отразил 5 бросков из 7, россиянин — 13 из 15.

В другом матче «Виннипег Джетс» разгромил «Нью-Джерси Дэвилз» — 6:1. Форвард «Джетс» Владислав Наместников отметился ассистом.

Торонто
2:5
1:3, 0:0, 1:2
Детройт
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