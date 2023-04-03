Шайба Задорова помогла «Калгари» обыграть «Анахайм»

В составе гостей дубль на свой счёт записал Фрэнк Ватрано, ещё по разу отличились Макс Комтуа и Скотт Харрингтон.

После этого матча «Калгари» с 87 очками занимает пятое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Анахайм», в свою очередь, имеет в своём активе 56 очков и замыкает турнирную таблицу. Перед игрой команды занимали в таблице те же места.