Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Авангард
Хоккей. НХЛ
4.04
Миннесота
Вегас
Хоккей. НХЛ
4.04
Даллас
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
03:00
Ванкувер
Лос-Анджелес
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Калгари
Анахайм
54
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег
Нью-Джерси
61
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Детройт
25
Все события
09:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Шайба Задорова помогла «Калгари» обыграть «Анахайм»

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Анахайм Дакс».

Калгари
АнахаймНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Эндрю Манджапане, Трой Стечер, Милан Лучич, Майкл Стоун, а также российский защитник Никита Задоров.

В составе гостей дубль на свой счёт записал Фрэнк Ватрано, ещё по разу отличились Макс Комтуа и Скотт Харрингтон.

После этого матча «Калгари» с 87 очками занимает пятое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Анахайм», в свою очередь, имеет в своём активе 56 очков и замыкает турнирную таблицу. Перед игрой команды занимали в таблице те же места.

Калгари
5:4
0:2, 3:2, 2:0
Анахайм
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Большунова не пустят на Игры из-за воинского звания. Это другое...
Россию вымарывают из спорта. Почему нельзя соглашаться на условия МОК
Фоторепортажи
25«ПСЖ» обыграл сборную Эр-Рияда: Месси забил, Роналду сделал дубль
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь