«Лос-Анджелес» вышел в плей-офф во 2-м сезоне подряд

«Кингс» вышли в плей-офф во втором сезоне подряд.

После 77 игр чемпионата НХЛ команда под руководством Тодда Маклеллана со 100 очками занимает в таблице Тихоокеанского дивизиона 2-е место, опережая на один балл «Эдмонтон».