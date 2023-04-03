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09:22 (мск), источник: Sports.Ru

«Лос-Анджелес» вышел в плей-офф во 2-м сезоне подряд

«Лос-Анджелес» обыграл «Ванкувер» (4:1) и обеспечил себе место в Кубке Стэнли.

Лос-Анджелес
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Источник: Sports.Ru

«Кингс» вышли в плей-офф во втором сезоне подряд.

После 77 игр чемпионата НХЛ команда под руководством Тодда Маклеллана со 100 очками занимает в таблице Тихоокеанского дивизиона 2-е место, опережая на один балл «Эдмонтон».

В прошлом сезоне «Лос-Анджелес» уступил в первом раунде Кубка Стэнли «Эдмонтону» (3−4).

Ванкувер
1:4
1:1, 0:1, 0:2
Лос-Анджелес
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