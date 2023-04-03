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09:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Овечкин саркастически поаплодировал судьям и получил дисциплинарный штраф

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился матч регулярного сезона НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс».

Вашингтон
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Источник: Reuters

Победу со счётом 5:2 одержали гости.

В конце третьего периода на льду завязалась потасовка, по итогам которой капитан «столичных» Александр Овечкин получил двухминутное удаление за удар клюшкой и 10-минутный дисциплинарный штраф за саркастический жест в адрес судей.

Также по итогам эпизода пятиминутные удаления получили Том Уилсон и Мартин Фехервари у хозяев, Баркли Гудроу и Нико Миккола у гостей.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях с «Монреаль Канадиенс» 7 апреля. «Нью-Йорк Рейнджерс» примет дома «Тампа-Бэй Лайтнинг» на день раньше, 6 апреля.

Вашингтон
2:5
0:2, 1:1, 1:2
Рейнджерс
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