Овечкин саркастически поаплодировал судьям и получил дисциплинарный штраф

Победу со счётом 5:2 одержали гости.

В конце третьего периода на льду завязалась потасовка, по итогам которой капитан «столичных» Александр Овечкин получил двухминутное удаление за удар клюшкой и 10-минутный дисциплинарный штраф за саркастический жест в адрес судей.

Также по итогам эпизода пятиминутные удаления получили Том Уилсон и Мартин Фехервари у хозяев, Баркли Гудроу и Нико Миккола у гостей.