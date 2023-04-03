У Малкина не выдержали нервы: судья выгнал его со льда!

«Питтсбург» не хочет заканчивать сезон слишком рано: борьба с «Айлендерс» и «Флоридой» за место в плей-офф становится все более ожесточенной. Поражение «островитян» от «Каролины» (1:2) порадовало «Пингвинз», но нужно было еще выиграть свой матч у «Филадельфии». И тут возникли проблемы.

Началось все с курьезного гола Рикарда Ракелла — после броска шведа шайба попала в заградительное стекло, отскочила в спину вратарю и влетела в ворота.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/VQDxMQR6a7Q" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А вскоре Ракелл забил уже куда более красивый гол: Евгений Малкин вывел партнера на бросок в большинстве.

Казалось, все идет к очередному удачному матчу российского ветерана (при первом голе ему также засчитали передачу), но тут Малкин начал удаляться. Во втором периоде «Питтсбург» получил три малых штрафа, и все — на счету Малкина. А в начале третьей двадцатиминутки Евгений выругался в адрес арбитра со скамейки, получил две минуты, а пока Малкин ехал и продолжал кричать на судью, штраф заменили на дисциплинарный — до конца игры. Арбитр указал Малкину в сторону раздевалки, а «Питтсбург» чуть не упустили преимущество в три шайбы.

В итоге «Пингвинз» взяли важнейшие два очка и вернули себе преимущество над «Флоридой» в один балл. «Айлендерс» впереди на одно очко, но и сыграли на один матч больше.

Марченко побил рекорд «Коламбуса»

У «Коламбуса» нет ни одной причины бороться за победы в оставшихся матчах регулярного чемпионата. Команда, которая наберет меньше всех очков в лиге, получит наивысшие шансы в драфт-лотерее на первый пик. Борьба ожесточенная — одинаково плохи в этом сезоне «Коламбус», «Чикаго», «Анахайм» и «Сан-Хосе». Но вы ведь понимаете, что и дать установку специально проигрывать перед каждым матчем никто не может. Вот так и получается, что команда выигрывает и вполне вероятно, рушит дальнейшие планы системы.