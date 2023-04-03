Тренер оценила влияние Овечкина на юных хоккеистов в США

Вайсс рассказала, что стала тренировать детей в 2011 году. «Все дети в возрасте пяти-шести лет пытались щелкнуть по воротам, потом прыгали на заградительное стекло, праздновали, как Ови после своих голов. Думаю, все ребята хотят быть как он», — заявила она.