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10:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренер оценила влияние Овечкина на юных хоккеистов в США

Тренер юношеской команды «Мэриленд Блэк Бирс» Ким Вайсс в Twitter оценила влияние российского нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина на юных хоккеистов в США.

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Источник: Reuters

Вайсс рассказала, что стала тренировать детей в 2011 году. «Все дети в возрасте пяти-шести лет пытались щелкнуть по воротам, потом прыгали на заградительное стекло, праздновали, как Ови после своих голов. Думаю, все ребята хотят быть как он», — заявила она.

Овечкин занимает второе место в рейтинге лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 26 марта он сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки до 72 голов, на счету которого 894 гола. В активе россиянина 822 заброшенные шайбы.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.

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