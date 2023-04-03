Гретцки раскритиковал российского форварда «Вашингтона»

Гретцки заявил, что терпеть не может медленное исполнение буллитов Кузнецовым. «Должно быть правило, счетчик времени, как в бейсболе, на исполнение штрафного броска. Семь или восемь секунд», — заявил он. Канадец отметил, что если игрок за это время не успевает доехать до ворот, то он не заслуживает сделать бросок.