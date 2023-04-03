Российского вратаря «Тампы» Василевского признали лучшим игроком недели в НХЛ
Василевский провел три матча, в которых его команда одержала три победы, пропустил одну шайбу и отразил 99% бросков по своим воротам.
Василевский провел три матча, в которых его команда одержала три победы, пропустил одну шайбу и отразил 99% бросков по своим воротам.
ТАСС, 3 апреля. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан лучшим игроком прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в понедельник сообщает пресс-служба лиги.
Василевский провел три матча, в которых его команда одержала три победы. Российский голкипер пропустил одну шайбу и отразил 99% бросков по своим воротам. В двух встречах он не пропустил ни одной шайбы.
Второй звездой был признан немецкий нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. В четырех матчах он забросил пять шайб и сделал три результативные передачи. Третьей звездой недели стал чешский форвард «Бостона» Давид Пастрняк, который в четырех играх забил пять голов и отметился одной голевой передачей.