Российского вратаря «Тампы» Василевского признали лучшим игроком недели в НХЛ

ТАСС, 3 апреля. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан лучшим игроком прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в понедельник сообщает пресс-служба лиги.

Василевский провел три матча, в которых его команда одержала три победы. Российский голкипер пропустил одну шайбу и отразил 99% бросков по своим воротам. В двух встречах он не пропустил ни одной шайбы.