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20:41 (мск), источник: ТАСС

Российского вратаря «Тампы» Василевского признали лучшим игроком недели в НХЛ

Василевский провел три матча, в которых его команда одержала три победы, пропустил одну шайбу и отразил 99% бросков по своим воротам.

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Источник: AP 2022

ТАСС, 3 апреля. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский признан лучшим игроком прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в понедельник сообщает пресс-служба лиги.

Василевский провел три матча, в которых его команда одержала три победы. Российский голкипер пропустил одну шайбу и отразил 99% бросков по своим воротам. В двух встречах он не пропустил ни одной шайбы.

Второй звездой был признан немецкий нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. В четырех матчах он забросил пять шайб и сделал три результативные передачи. Третьей звездой недели стал чешский форвард «Бостона» Давид Пастрняк, который в четырех играх забил пять голов и отметился одной голевой передачей.

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