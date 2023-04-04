Нападающий «Вегаса» Дорофеев впервые оформил дубль в матче Национальной хоккейной лиги
Команда из Лас-Вегаса в серии буллитов обыграла «Миннесоту».
Команда из Лас-Вегаса в серии буллитов обыграла «Миннесоту».
ТАСС, 4 апреля. «Вегас» в гостях в серии буллитов обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла во вторник.
Основное время и овертайм завершились со счетом 3:3. В составе победителей шайбы забросили Киган Колесар (10-я минута) и Павел Дорофеев (37, 60). У «Миннесоты» отличились Брэндон Дюхейм (24), Йон Клингберг (34) и Мэттью Болди (40). Дорофеев также реализовал свою попытку в серии буллитов.
На счету Дорофеева теперь 9 очков в текущем сезоне НХЛ, 22-летний российский нападающий забросил 7 шайб и отдал 2 результативные передачи в 13 играх. В игре против «Миннесоты» Дорофеев впервые оформил дубль в матче НХЛ.
«Вегас» возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона, набрав 103 очка в 77 играх. «Миннесота» после 77 матчей имеет в активе 98 очков и по итогам встречи с «Вегасом» гарантировала себе участие в плей-офф, команда идет на втором месте в Центральном дивизионе. В следующем матче «Вегас» 5 апреля в гостях сыграет с «Нэшвиллом», «Миннесота» 7 апреля на выезде встретится с «Питтсбургом».
В другом матче игрового дня «Даллас» со счетом 5:1 обыграл «Нэшвилл» и также гарантировал себе выход в плей-офф, команда возглавляет Центральный дивизион с 98 очками после 77 игр. «Сиэтл» дома со счетом 8:1 разгромил «Аризону», российский вратарь гостей Иван Просветов пропустил 8 шайб, отразив 24 из 32 бросков по своим воротам.