Нападающий «Вегаса» Дорофеев впервые оформил дубль в матче Национальной хоккейной лиги

ТАСС, 4 апреля. «Вегас» в гостях в серии буллитов обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла во вторник.

Основное время и овертайм завершились со счетом 3:3. В составе победителей шайбы забросили Киган Колесар (10-я минута) и Павел Дорофеев (37, 60). У «Миннесоты» отличились Брэндон Дюхейм (24), Йон Клингберг (34) и Мэттью Болди (40). Дорофеев также реализовал свою попытку в серии буллитов.

На счету Дорофеева теперь 9 очков в текущем сезоне НХЛ, 22-летний российский нападающий забросил 7 шайб и отдал 2 результативные передачи в 13 играх. В игре против «Миннесоты» Дорофеев впервые оформил дубль в матче НХЛ.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xlSDpqhezhM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Вегас» возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона, набрав 103 очка в 77 играх. «Миннесота» после 77 матчей имеет в активе 98 очков и по итогам встречи с «Вегасом» гарантировала себе участие в плей-офф, команда идет на втором месте в Центральном дивизионе. В следующем матче «Вегас» 5 апреля в гостях сыграет с «Нэшвиллом», «Миннесота» 7 апреля на выезде встретится с «Питтсбургом».