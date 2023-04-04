Российский вратарь «Аризоны» пропустил восемь шайб в матче НХЛ
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. «Сиэтл Кракен» разгромил «Аризону Койотис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. «Сиэтл Кракен» разгромил «Аризону Койотис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Сиэтле, закончилась победой хозяев льда со счетом 8:1 (2:0, 2:1, 4:0). У победителей дубль оформил Джаред Макканн (16-я и 36-я минуты), по шайбе забросили Джордан Эберле (5), Карсон Сауси (32), Уильям Борген (42), Оливер Бьоркстранд (52), Морган Гики (59) и Райан Донато (60). Шайба гостей на счету Лоусона Крауза (25).
Голкипер «Аризоны» Иван Просветов, проводивший свой пятый матч в сезоне, отразил 24 из 32 бросков. Россиянин пропустил 15 голов в последних двух матчах.
«Аризона» с 67 очками в 78 играх идет на седьмом месте в Центральном дивизионе, «Сиэтл» (92 очка в 76 встречах) занимает четвертую позицию в Тихоокеанском дивизионе.