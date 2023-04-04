Российский вратарь «Аризоны» пропустил восемь шайб в матче НХЛ

Встреча, которая прошла в Сиэтле, закончилась победой хозяев льда со счетом 8:1 (2:0, 2:1, 4:0). У победителей дубль оформил Джаред Макканн (16-я и 36-я минуты), по шайбе забросили Джордан Эберле (5), Карсон Сауси (32), Уильям Борген (42), Оливер Бьоркстранд (52), Морган Гики (59) и Райан Донато (60). Шайба гостей на счету Лоусона Крауза (25).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Fj7IfFRqr-I" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Голкипер «Аризоны» Иван Просветов, проводивший свой пятый матч в сезоне, отразил 24 из 32 бросков. Россиянин пропустил 15 голов в последних двух матчах.