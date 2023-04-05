Исторический провал «Вашингтона»: Овечкин пролетел мимо Кубка Стэнли

Сезон для «Кэпиталз» окончен. Финиш чемпионата можно посвятить исключительно голам Александра Овечкина.

Сегодня хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» провели очередную тренировку перед вылетом в Монреаль на игру с местными «Канадиенс». Перед занятиями игроки, тренерский штаб и персонал клуба провели традиционную церемонию создания общего командного фото. И «Кэпиталз», вероятно, было достаточно тяжело заставить себя искренне улыбнуться на камеру, ведь поводов для радости у «столичных» нет.

Общий эмоциональный фон команды Питера Лавиолетта был отчетливо виден по ходу недавнего матча «Вашингтона» против «Нью-Йорк Рейнджерс». Ту встречу «Кэпс» безнадежно проиграли, и из-за осознания своей немощности и отсутствия ресурсов на исправление ситуации нервы не выдержали даже у опытных лидеров коллектива. Волю эмоциям дал и Александр Овечкин.

«Это определенно не то, чего мы хотим. Место, на котором мы находимся, — результат нашей работы, дело наших же рук. Мы хотим и можем быть лучше. Естественно, психологически непросто, когда другие команды выходят в плей-офф, а твоя команда — нет. Это ощущение так или иначе работает против нас», — говорил после матча Лавиолетт.

Ничего удивительного в этом не было. У «Кэпиталз» все валилось из рук, а поражение от «Рейнджерс» лишило «Вашингтон» возможность хоть сколько-нибудь влиять на свою судьбу в борьбе за плей-офф. На сей раз все зависело от соперников «столичных». Те довольно быстро позволили фанатам «Кэпиталз» выдохнуть и перестать рассчитывать на что-либо.

Если «Питтсбург Пингвинз» был размазан в Ньюарке местными «Нью-Джерси Девилз», то «Флорида Пантерз» в параллельной встрече с «Баффало Сейбрз» важнейшую для себя победу одержать сумела.

«Пантеры» вернулись в топ-8 Восточной конференции и выбили оттуда «Пингвинз» — своих прямых конкурентов. А вместе с этим лишили «Вашингтон» последних математических шансов на попадание в плей-офф. За четыре матча до конца «регулярки» «Флорида» имеет в своем активе 87 очков. Столько же у «Нью-Йорк Айлендерс» за те же четыре матча до финиша. «Вашингтону» с его 77-ю баллами в копилке осталось провести пять матчей, в которых «Кэпс» наберет максимум как раз 10 очков. Но по дополнительным показателям Овечкин и Ко никак не опередят «Флориду» с «Айлендерс» и останутся за бортом плей-офф.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 28, 5.04.2023, 2:00 Флорида 2 Баффало 1

Подобного провала у «Вашингтона» не было почти десять лет. Последний раз «Кэпиталз» оказались вне участников розыгрыша Кубка Стэнли в сезоне-2013/14. Тогда «столичные» набрали 90 очков в 82 матчах и уступили место в восьмерке лучших команд Восточной конференции «Детройту» (93). Единственным светлым пятном по итогам «регулярки» для фанатов «Кэпс» был… Александр Овечкин. Кто же еще? Россиянин тогда в пятый раз в карьере в НХЛ пробил полтинник голов (51) и стал лучшим снайпером чемпионата, а всего набрал 79 очков (51+28) и финишировал первым в списке бомбардиров среди всех россиян первенства.

Совпадение или нет, но и в нынешнем сезоне Овечкин — едва ли не единственный позитивный итог для клуба. Российский снайпер по ходу «регулярки» переписал целый ряд действительно великих и грандиозных рекордов. Прямо сейчас Ови — второй лучший снайпер в истории лиги. Горди Хоу уже давно позади, впереди — только Уэйн Гретцки, до которого Александру осталось забросить чуть более семи десятков шайб.

Но самое главное в нынешней ситуации — подобный расклад прогнозировался, потому сенсационным провал «Вашингтона» назвать нельзя. Все из рук у «столичных» повалилось не в одной игре с «Рейнджерс», не в один последний игровой месяц и даже не за один текущий сезон. Сегодняшние проблемы клуба являются результатом работы всей его системы последних нескольких лет.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/eeQ01fnxO3Y" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Буквально со следующего сезона после эпохального завоевания Кубка Стэнли в 2018-м «Кэпс» стали погружаться на дно, регулярно поднимая на обсуждение вопрос о необходимости провести перестройку. Ее задатки были видны в минувший дедлайн обменов, когда клуб расстался с Дмитрием Орловым, Эриком Густафссоном, Гарнетом Хэтэуэем, Ларсом Эллером и Маркусом Юханссоном. У всех по окончании сезона истекали контракты, продление которых показалось для «Вашингтона» и невозможным, и бесперспективным в вопросе построения новой команды. Пройдет еще 2−3 года, и от прежних «Кэпиталз» не останется вообще ничего. Даже Александра Овечкина, который по окончании сезона-2025/26, вероятно, завершит карьеру.

Парадокс или нет, но для «Вашингтона» (как и для любой другой франшизы, которая могла оказаться на месте «столичных») последние годы приключений Овечкина в НХЛ на порядок важнее экстренного создания новой команды и сиюминутной борьбы за Кубок Стэнли. Титул чемпионов разыгрывается каждый год, и даже пандемия этому не помеха. Но звание лучшего снайпера за всю историю лиги — не чаще чем раз в четверть века. Рекорд Уэйна Гретцки, который через 1,5−2 года должен переименоваться в рекорд Александра Овечкина, важнее. Количеством выигранных трофеев мало кого можно удивить. А стать клубом, чей игрок станет лучшим за всю историю, куда ценнее.

И теперь, когда задача пробиться в плей-офф окончательно потеряла актуальность, одноклубники Ови могут спокойно сосредоточиться на том, чтобы снабжать своего капитана боеприпасами, помочь ему сократить отставание от Величайшего и ни о чем не переживать.