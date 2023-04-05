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10:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Исторический провал «Вашингтона»: Овечкин пролетел мимо Кубка Стэнли

«Вашингтон» вместе с Овечкиным впервые с 2014 года лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ.

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Источник: Reuters

Сезон для «Кэпиталз» окончен. Финиш чемпионата можно посвятить исключительно голам Александра Овечкина.

Сегодня хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» провели очередную тренировку перед вылетом в Монреаль на игру с местными «Канадиенс». Перед занятиями игроки, тренерский штаб и персонал клуба провели традиционную церемонию создания общего командного фото. И «Кэпиталз», вероятно, было достаточно тяжело заставить себя искренне улыбнуться на камеру, ведь поводов для радости у «столичных» нет.

Общий эмоциональный фон команды Питера Лавиолетта был отчетливо виден по ходу недавнего матча «Вашингтона» против «Нью-Йорк Рейнджерс». Ту встречу «Кэпс» безнадежно проиграли, и из-за осознания своей немощности и отсутствия ресурсов на исправление ситуации нервы не выдержали даже у опытных лидеров коллектива. Волю эмоциям дал и Александр Овечкин.

«Это определенно не то, чего мы хотим. Место, на котором мы находимся, — результат нашей работы, дело наших же рук. Мы хотим и можем быть лучше. Естественно, психологически непросто, когда другие команды выходят в плей-офф, а твоя команда — нет. Это ощущение так или иначе работает против нас», — говорил после матча Лавиолетт.

Ничего удивительного в этом не было. У «Кэпиталз» все валилось из рук, а поражение от «Рейнджерс» лишило «Вашингтон» возможность хоть сколько-нибудь влиять на свою судьбу в борьбе за плей-офф. На сей раз все зависело от соперников «столичных». Те довольно быстро позволили фанатам «Кэпиталз» выдохнуть и перестать рассчитывать на что-либо.

Если «Питтсбург Пингвинз» был размазан в Ньюарке местными «Нью-Джерси Девилз», то «Флорида Пантерз» в параллельной встрече с «Баффало Сейбрз» важнейшую для себя победу одержать сумела.

«Пантеры» вернулись в топ-8 Восточной конференции и выбили оттуда «Пингвинз» — своих прямых конкурентов. А вместе с этим лишили «Вашингтон» последних математических шансов на попадание в плей-офф. За четыре матча до конца «регулярки» «Флорида» имеет в своем активе 87 очков. Столько же у «Нью-Йорк Айлендерс» за те же четыре матча до финиша. «Вашингтону» с его 77-ю баллами в копилке осталось провести пять матчей, в которых «Кэпс» наберет максимум как раз 10 очков. Но по дополнительным показателям Овечкин и Ко никак не опередят «Флориду» с «Айлендерс» и останутся за бортом плей-офф.

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Неделя 28, 5.04.2023, 2:00

Флорида2Баффало1

Подобного провала у «Вашингтона» не было почти десять лет. Последний раз «Кэпиталз» оказались вне участников розыгрыша Кубка Стэнли в сезоне-2013/14. Тогда «столичные» набрали 90 очков в 82 матчах и уступили место в восьмерке лучших команд Восточной конференции «Детройту» (93). Единственным светлым пятном по итогам «регулярки» для фанатов «Кэпс» был… Александр Овечкин. Кто же еще? Россиянин тогда в пятый раз в карьере в НХЛ пробил полтинник голов (51) и стал лучшим снайпером чемпионата, а всего набрал 79 очков (51+28) и финишировал первым в списке бомбардиров среди всех россиян первенства.

Совпадение или нет, но и в нынешнем сезоне Овечкин — едва ли не единственный позитивный итог для клуба. Российский снайпер по ходу «регулярки» переписал целый ряд действительно великих и грандиозных рекордов. Прямо сейчас Ови — второй лучший снайпер в истории лиги. Горди Хоу уже давно позади, впереди — только Уэйн Гретцки, до которого Александру осталось забросить чуть более семи десятков шайб.

Но самое главное в нынешней ситуации — подобный расклад прогнозировался, потому сенсационным провал «Вашингтона» назвать нельзя. Все из рук у «столичных» повалилось не в одной игре с «Рейнджерс», не в один последний игровой месяц и даже не за один текущий сезон. Сегодняшние проблемы клуба являются результатом работы всей его системы последних нескольких лет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Буквально со следующего сезона после эпохального завоевания Кубка Стэнли в 2018-м «Кэпс» стали погружаться на дно, регулярно поднимая на обсуждение вопрос о необходимости провести перестройку. Ее задатки были видны в минувший дедлайн обменов, когда клуб расстался с Дмитрием Орловым, Эриком Густафссоном, Гарнетом Хэтэуэем, Ларсом Эллером и Маркусом Юханссоном. У всех по окончании сезона истекали контракты, продление которых показалось для «Вашингтона» и невозможным, и бесперспективным в вопросе построения новой команды. Пройдет еще 2−3 года, и от прежних «Кэпиталз» не останется вообще ничего. Даже Александра Овечкина, который по окончании сезона-2025/26, вероятно, завершит карьеру.

Парадокс или нет, но для «Вашингтона» (как и для любой другой франшизы, которая могла оказаться на месте «столичных») последние годы приключений Овечкина в НХЛ на порядок важнее экстренного создания новой команды и сиюминутной борьбы за Кубок Стэнли. Титул чемпионов разыгрывается каждый год, и даже пандемия этому не помеха. Но звание лучшего снайпера за всю историю лиги — не чаще чем раз в четверть века. Рекорд Уэйна Гретцки, который через 1,5−2 года должен переименоваться в рекорд Александра Овечкина, важнее. Количеством выигранных трофеев мало кого можно удивить. А стать клубом, чей игрок станет лучшим за всю историю, куда ценнее.

И теперь, когда задача пробиться в плей-офф окончательно потеряла актуальность, одноклубники Ови могут спокойно сосредоточиться на том, чтобы снабжать своего капитана боеприпасами, помочь ему сократить отставание от Величайшего и ни о чем не переживать.

Автор: Андрей Сенченко

Вашингтон
2:5
0:2, 1:1, 1:2
Рейнджерс
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