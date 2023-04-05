«Вашингтон» впервые с 2014 года не сыграет в плей-офф Национальной хоккейной лиги
Команда лишилась шансов побороться за Кубок Стэнли после победы «Флориды» над «Баффало».
Команда лишилась шансов побороться за Кубок Стэнли после победы «Флориды» над «Баффало».
ТАСС, 5 апреля. «Флорида» дома со счетом 2:1 обыграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в среду.
В составе победителей шайбы забросили Аарон Экблад (16-я минута) и Мэттью Ткачук (41). У «Баффало» отличился Дилан Козенс (9).
Победа «Флориды» лишила шансов на выход в плей-офф «Вашингтон», который уже не сможет набрать нужного количества очков, чтобы побороться за два дополнительных места в Кубке Стэнли по итогам регулярного чемпионата. Команда из столицы США не сыграет в плей-офф впервые с 2014 года. «Вашингтон» восемь раз подряд выходил в плей-офф, в сезоне-2017/18 команда выиграла Кубок Стэнли, трижды «Вашингтон» доходил до второго раунда, последние четыре сезона команда уступала в первом раунде плей-офф. В составе «Вашингтона» выступают российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Александр Алексеев.
«Флорида» занимает четвертое место в Атлантическом дивизионе с 87 очками после 78 матчей, «Баффало» идет вслед за ней с 81 очком после 76 игр. В следующем матче «Флорида» примет «Оттаву» 7 апреля, «Баффало» в этот же день на выезде сыграет с «Детройтом».
В других матчах игрового дня «Каролина» на своем льду обыграла в овертайме «Оттаву» со счетом 3:2, «Детройт» на выезде крупно победил «Монреаль» (5:0), «Нью-Джерси» дома был сильнее «Питтсбурга» (5:1), «Торонто» на своем льду переиграл «Коламбус» (4:2), «Нэшвилл» в овертайме одержал домашнюю победу над «Вегасом» (3:2). «Чикаго» в гостях переиграл «Калгари» (4:3), «Сент-Луис» дома был сильнее «Филадельфии» (4:2), нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу.