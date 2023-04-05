Передача Кузьменко не помогла «Ванкуверу» избежать поражения в матче НХЛ

«Ванкувер» уступил «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Ванкувере закончилась поражением хозяев льда со счетом 2:5 (2:1, 0:3, 0:1). У гостей шайбы забросили Янни Гурд (17-я минута), Брендон Танев (26), Джордан Эберле (31), Джаден Шварц (37) и Мэттью Бенирс (60). В составе хозяев отличились Элиас Петтерссон (5) и Энтони Бовилье (14).

Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко отметился в этом матче результативной передачей. Всего на счету 27-летнего россиянина в этом сезоне 37 шайб и 33 передачи.

«Ванкувер» с 75 очками занимает шестое место в Тихоокеанском дивизионе, «Сиэтл» (94 очка) располагается на четвертой позиции.