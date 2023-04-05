Российский игрок «Сан-Хосе» Гущин сделал дебютную голевую передачу во втором матче в НХЛ

ТАСС, 5 апреля. «Сан-Хосе» дома со счетом 3:4 в овертайме уступил «Колорадо» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в среду.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 28, 5.04.2023, 5:30 Сан-Хосе 3 Колорадо 4 ОТ

В составе победителей шайбы забросили Джек Джонсон (5-я минута), Эван Родригес (7), Натан Маккиннон (38, 63). У «Сан-Хосе» отличились Кевин Лабанк (33, 48), Якоб Петерсон (46).

21-летний российский нападающий «Сан-Хосе» Данил Гущин отдал голевую передачу, которая стала для игрока дебютной в НХЛ. Россиянин провел второй матч в лиге, в дебютной игре против «Аризоны» (7:2) он забил первый гол в НХЛ. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 61 матче чемпионата Американской хоккейной лиги (АХЛ) за фарм-клуб «Сан Хосе» с одноименным названием, забросив 16 шайб и сделав 20 голевых передач. Гущин был выбран «Сан-Хосе» в третьем раунде драфта 2020 года под общим 76-м номером, нападающий является воспитанником московского «Динамо».

Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 28 из 31 броска по своим воротам, его одноклубник нападающий Валерий Ничушкин и форвард «Сан-Хосе» Евгений Свечников не отметились голевыми действиями. «Колорадо» досрочно вышел в плей-офф НХЛ, команда является действующим обладателем Кубка Стэнли.

«Колорадо» возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона с 98 очками после 76 игр. «Сан-Хосе» занимает седьмое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, у команды 60 очков после 77 игр. Следующий матч команды вновь проведут между собой на льду «Сан-Хосе» 7 апреля.